Брата президента не пригласили на съезд СДПК

Депутата парламента от СДПК Асылбека Жээнбекова не пригласили на съезд партии. Жээнбеков — родной брат президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Изначально об отсутствии Жээнбекова-младшего на съезде партии сообщило изданий 24.kg. Позже информацию подтвердили в штабе СДПК, сославшись на то, что такое решение приняло руководство партии.

Кроме Асылбека Жээнбекова, на съезде также не будет самого президента Сооронбая Жээнбекова, премьер-министра Сапара Исакова и нескольких других бывших и нынешних депутатов парламента: Искендера Матраимова, Жанара Акаева и Мээрбека Мискенбаева.

С Мискенбаевым связан конфликт внутри СДПК — бывший депутат на митинге-реквиеме в память об аксыйских событиях раскритиковал Асылбека Жээнбекова и потребовал, чтобы тот отказался от депутатского мандата.

По словам Мискенбаева, Асылбек Жээнбеков обещал сдать мандат депутата, если его брат Сооронбай Жээнбеков станет президентом Кыргызстана. Жээнбеков-младший в ответ назвал Мискенбаева «провокатором» и «недостойным», сказав, что ничего подобного не обещал.

Зампредседателя партии Фарид Ниязов 30 марта заявил, что съезд СДПК пройдет без участия СМИ, потому что «в зале не хватает мест». Всего заявлено о 190 делегатах, среди прибывших экс-президент Алмазбек Атамбаев.

В повестке дня у партии стоит только один вопрос — избрание лидера партии. Им, возможно, станет Атамбаев.