Атамбаев избран председателем СДПК

Экс-президент Алмазбек Атамбаев был избран председателем Социал-демократической партии Кыргызстана, которую он возглавлял еще до 2011 года. По его словам, он будет готовить партию к парламентским выборам.

Атамбаев был единогласно избран лидером СДПК на съезде партии 31 марта. После избрания на пресс-конференции он заявил, что ему «к сожалению, придется вернутся в политику».

«Надо помочь Жээнбекову, чтобы рядом с ним не было подхалимов. Я не собираюсь его направлять, но буду давать советы, [если] Жээнбеков попросит», — сказал Атамбаев.

По словам Атамбаева, он собирается готовить партию к парламентским выборам, которые пройдут в 2020 году. Об этом Атамбаев говорил еще в ноябре 2017 года на своей последней пресс-конференции в качестве президента.

«На выборах, конечно, я не собираюсь потом стать председателем парламента или правительства и даже депутатом, но номером один, возможно я буду, потому что я убедился, что люди мне верят. Тем более хочу сам подобрать состав социал-демократов. В прошлый раз не особо вникал, о чем часто жалею», — сказал он.

До того, в 2016 году, Атамбаев говорил о том, что уйдет из политики и займется творчеством и бизнесом.

Атамбаев возглавлял СДПК до 2011 года. Он был вынужден уйти с поста председателя после избрания президентом Кыргызстана.

После выборов в октябре 2017 года он передал свои президентские полномочия избранному главе государства Сооронбаю Жээнбекову.