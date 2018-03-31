Экс-президент Алмазбек Атамбаев был избран председателем Социал-демократической партии Кыргызстана, которую он возглавлял до 2011 года. Рассказываем, что интересного сказал Атамбаев перед журналистами после 17-го съезда СДПК.

Полное выступление Атамбаева после съезда СДПК.

Съезд СДПК прошел 31 марта — главным вопросом на повестке было избрание Атамбаева председателем партии. После этого он дал пресс-конференцию, на которой сделал несколько интересных заявлений. Кратко пересказываем основные моменты:

Атамбаев возвращается в политику, но не на какой-то пост

Свою речь перед журналистами Атамбаев начал со слов, что ему «тяжело, но опять приходится заниматься политикой». По словам бывшего президента, он не собирается занимать какой-либо пост, а будет готовить социал-демократов к парламентским выборам.

«Я возвращаюсь в политику не для того, чтобы занять какой-то пост. Я не хотел бы, чтобы к нам вернулись темные времена, какое-то семейно-клановое правление. Одна большая задача, чтобы реально в парламент пришли солидные партии, не только одна СДПК была», — сказал он.

Атамбаев недоволен речью Жээнбекова на Совете безопасности

Атамбаеву не понравилась речь нового президента Сооронбая Жээнбекова на заседании Совета безопасности в феврале этого года. По мнению бывшего президента, Жээнбекову «подсунули» эту речь.

Атамбаеву не понравилось, что в речи была критика силовых структур, работающих в период его президентства, относительно борьбы с коррупцией. По его мнению, Жээнбеков должен смотреть на документы, которые ему дают.

«Потому что когда говорится, что при Атамбаеве три последних года власти не занимались борьбой с коррупцией… даже сегодняшние громкие коррупционные дела, они были начаты Атамбаевым. Вот последний случай с НДС на 800 млн сомов. Это было в прошлом году еще начато», — заявил он.

Атамбаев назвал себя инициатором увольнения Матраимова из таможни

Экс-президент Кыргызстана заявил, что именно он инициировал увольнение Раимбека Матраимова с должности заместителя председателя Таможенной службы.

«Где-то в прошлом году из-за серых схем около 10 млрд сомов не дошло до бюджета из-за коррупции. Уже в прошлом году я попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы Раима-миллиона», — сказал он.

По мнению Атамбаева, премьер-министр Сапар Исаков «нажил себе врагов» после того, как уволил Матраимова. Исаков уволил его за «несоответствие политике руководства» в ноябре 2017 года.

Матраимова называли человеком, через которого можно «решить вопросы» в таможне. Например, в январе 2017 года депутат СДПК Дастан Бекешев утверждал, что о «Раиме-миллионе» ему рассказали кыргызские бизнесмены. Журналисты «Азаттыка» выяснили, что Матраимов и его родственники обладали дорогой недвижимостью, не соответствующей официальному доходу.

Атамбаев предостерегает Жээнбекова от семейно-кланового правления

В целом речь Атамбаева в отношении Жээнбекова была осторожной — он заявил, что вынужден говорить нынешнему президенту «неприятные и жесткие слова», но политики, по его словам, остаются «старыми друзьями».

«К сожалению, я помню, что случилось с Акаевым и Бакиевым. Поэтому надо говорить такие неприятные вещи. В последний раз мы говорили [с Жээнбековым] больше четырех с половиной часов. Кому-то надо это делать. Фактически мои последние 10-20 лет ушли на то, чтобы у нас не было семейно-кланового правления. Для меня это дело всей жизни, я бы не хотел, чтобы мои годы были растрачены напрасно», — сказал Атамбаев.

По словам Атамбаева, он предупреждал Жээнбекова о том, что его брат — депутат парламента Асылбек Жээнбеков — должен уйти со своей должности, чтобы не было слухов.

«Ещё когда Жээнбеков решил баллотироваться в президенты, я сказал, что Асылбек должен сложить свой мандат. Я говорил, что это приведет к слухам», — сказал он.

Атамбаев говорит, что не влияет на кадровые назначения

Экс-президент утверждает, что принципиально не влияет на кадровые решения, которыми занимаются президент и премьер-министр.

Тем не менее, политик собирается «помочь Жээнбекову, чтобы рядом с ним не было подхалимов». «Я не собираюсь его направлять, но буду давать советы, [если] Жээнбеков попросит», — сказал Атамбаев.

Атамбаев уверен в Исакове как премьер-министре

Атамбаев заявил, что не собирается быть премьер-министром вместо Сапара Исакова. По словам бывшего президента, Исаков — «молодой и энергичный премьер-министр, который совершает ошибки, но работает».

Экс-президент также вступился за Сапара Исакова в конфликте вокруг аварии на бишкекской ТЭЦ и её модернизации за $386 млн.

По словам Атамбаева, команда Исакова пришла в должность, когда все подготовительные работы были закончены — бывший президент сказал, что вопросами по ТЭЦ занималась команда Жээнбекова, когда он был премьер-министром.

«28 августа Сапар Исаков сел в кресло премьер-министра. До сентября месяца заканчиваются все мероприятия. Эти тендеры проводило правительство Жээнбекова», — сказал он.