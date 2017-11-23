Зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова уволили за «несоответствие политике руководства»

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение об увольнении с поста заместителя председателя Государственной таможенной службы (ГТС) Райымбека Матраимова. В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» нашли у близких родственников чиновника дорогую недвижимость, хотя его ежегодный доход составляет около 8500 долларов США.

Пресс-служба правительства сообщила, что Матраимова освободили от должности в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Согласно закону, его уволили из-за «несоответствия его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

До назначения на должность замглавы ГТС в августе 2015 года, Матраимов был начальником ошской таможни более восьми лет. Сменив несколько постов, он дослужился до начальника всей юго-западной таможенной службы.

В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» провели расследование и узнали, что Матраимову, несмотря на относительно небольшой официальный доход, принадлежат два супермаркета «Народный» и спорткомплекс «Эрем» в городе Ош.

Журналисты также нашли три особняка, зарегистрированных на ближайших родственников Матраимова. Двухэтажный особняк в центре Оша зарегистрирован на его мать Апизу Матраимову.

Один из самых дорогих домов возле госрезиденции в Оше принадлежит его брату, депутату от пропрезидентской СДПК Искендеру Матраимову. Еще один дом принадлежит его приближенному коллеге Зафару Айдарову.

Сам Матраимов живет в Бишкеке в одном из элитных домов на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек-Жолу. Бишкекская квартира Матраимова в 256 квадратных метров также зарегистрирована на его мать.

Журналисты «Азаттыка» также выяснили, что сын Матраимова отдыхает на яхте на заграничных курортах и носит часы за 43000 долларов (чуть меньше 3 млн сомов).

При этом, как отмечают журналисты, официальный доход чиновника, согласно декларации, составляет около 587 тысяч сомов в год, но он владеет двумя квартирами в 57 и 39 квадратных метров и одним автомобилем «Лексус-GX460».

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