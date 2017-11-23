Депутат от оппозиционной фракции «Ата Мекен» предложил присвоить Атамбаеву звание Героя

Парламентарий от оппозиционной фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов предложил присвоить уходящему президенту Алмазбеку Атамбаеву звание Героя Кыргызстана. Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев был главным оппонентом Атамбаева до того, как суд признал его виновным в получении взятки.

Нышанов заявил на заседании парламента, что Атамбаеву нужно присвоить звание Героя Кыргызстана, потому что он «много сделал для страны».

«Очень много работы он выполнил, многие дела останутся в истории страны, например, строительство альтернативной дороги Север – Юг, линии Кемин – Датка. И, наконец, честные выборы. Сейчас мы удивляем весь мир. Труд Атамбаева и через 100 лет останется в истории», — сказал Нышанов.

В секретариате фракции «Ата Мекен» журналисту Kloop.kg сказали, что не могут комментировать предложение Нышанова.

Его коллега по фракции Садык Шер-Нияз назвал заявление депутата «личной инициативой».

«Я думаю, это личное дело каждого. Если Сайдулла Нышанов думает так, значит он и озвучил свою позицию в парламенте. Из этого не нужно делать какие-то политические выводы, это личная инициатива депутата», — сказал он в интервью Kloop.kg.

Суды против депутатов «Ата Мекена»

Фракция «Ата Мекен» стала оппозиционной после того, как ее лидер Омурбек Текебаев выступил против поправок в Конституцию, которые инициировал Атамбаев. Поправки были приняты в декабре 2016 года.

Также Текебаев заявлял, что нашел сведения о скрытом имуществе Атамбаева и бизнес-интересы президента на Кипре.

Кроме того, Текебаев хотел начать процедуру импичмента Атамбаева в марте 2016 года.

Однако вскоре Генпрокуратура завела уголовное дело на Текебаева из-за коррупции. Его обвинили в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского за доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Верховный суд оставил в силе обвинительное решение районного и городского судов. Текебаева приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Судья применил к нему амнистию, и Текебаеву предстоит провести в тюрьме 4,5 года. Сам оппозиционер не признал свою вину и назвал дело «политическим заказом».

Текебаева также досрочно лишили депутатского мандата.

Уголовные дела были заведены еще на двух соратников Текебаева — Аиду Салянову и Алмамбета Шыкмаматова.

Салянову обвинили в том, что она продлила лицензию адвокату Алексею Елисееву в 2010 году, когда была министром юстиции. В Кыргызстане этот юрист известен тем, что представлял интересы Максима Бакиева — сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества, однако отсрочил исполнение приговора до 2029 года, потому что у нее есть маленький ребенок. Салянова обжаловала приговор.

Шыкмаматова обвинили в том, что он повлиял на тендер по покупке автомобилей в Счетной палате в 2011 году.

Также следователи утверждают, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за $14,5 тысяч, несмотря на то, что автомобиль стоил не более $10 тысяч.

Сейчас дело Шыкмаматова рассматривает суд.

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