У юристов «Ата Мекена» арестовали зарплату — они не выплатили 10 млн сомов компенсации Атамбаеву

Октябрьский районный суд Бишкека арестовал заработные платы юристов оппозиционной партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза. Суд принял такое решение, потому что юристы не выплатили 10 млн сомов в качестве моральной компенсации президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Юрист «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова сообщила в интервью журналисту Kloop.kg, что ее заработную плату «бессрочно» арестовали.

«Наложили арест на зарплаты. Мы будем обжаловать решение. По закону они не имеют права накладывать арест на 100 процентов зарплаты, они могут взыскивать только 50 процентов. Мы же не рабы, мы не можем только на него работать», — сказала Токтакунова.

Бишкекский городской суд 18 августа обязал юристов Таалайгуль Токтакунову и Канатбека Азиза выплатить Атамбаеву 10 млн в качестве моральной компенсации.

Генпрокуратура от лица президента подала иск против юристов партии после того, как они заявили о якобы причастности Атамбаева и его окружения к грузу самолета турецких авиалиний, который рухнул на село Дачи-СУ в январе 2017 года.

В результате падения самолета погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа. Правительство Кыргызстана оценило ущерб в 186 млн сомов.

В знак протеста против «лживых» и «продажных» судебных постановлений юристы не пришли на заседание, на котором суд вынес это решение.

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