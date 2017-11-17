Чуйская область: Скончалась еще одна пострадавшая от падения бетонной плиты на дом

В больнице умерла 47-летняя женщина, находившаяся в реанимации. Она стала второй погибшей из-за падения плиты на жилой дом в селе Новопавловка Чуйской области.

В пресс-службе Минздрава сообщили корреспонденту Kloop.kg, что женщина, пострадавшая от падения бетонной плиты на жилой дом, скончалась 16 ноября. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В реанимации остаются еще двое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

10 ноября в селе Новопавловка бетонная плита сорвалась со строительного крана и упала на жилой дом, в котором в тот момент находились шесть человек.

В момент падения плиты жители дома праздновали день рождения бабушки.

На месте погибла 26-летняя девушка, еще троих пострадавших доставили в больницу.

По словам жителя дома, плита оказалась некачественной и разломилась надвое.

УВД Чуйской области возбудило уголовное дело по факту падения плиты. Водителя крана водворили в изолятор временного содержания.

Ему предъявили обвинения по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Нарушение правил безопасности строительных работ».

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