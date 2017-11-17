ОАЭ хотят вырастить на Марсе пальмы и помидоры

ОАЭ вложили уже 5,4 миллиарда долларов в освоение Марса, в том числе в исследовательские проекты по выращиванию на планете пальм, помидоров и клубники.

На авиационном шоу в Дубае был показан арабский космический зонд, разработанный вместе с Mitsubishi. К Марсу аппарат отправится в 2020 году.

Также ОАЭ рассказали о своих исследовательских проектах. Первый посвящен выращиванию на Марсе финиковых пальм, второй — выращиванию салата, помидоров и клубники.

«Между пустыней и Марсом много общего. В ОАЭ такой же ландшафт и почва», — сказал Рашид аль-Заади, глава стратегического планирования космического агентства ОАЭ.

Команда специалистов, в которую вошли только граждане ОАЭ, провели спутниковую съемку Марса. Теперь они начнут исследовать атмосферу и займутся поиском воды на этой планете.

Также начата работа над проектом «Марсианский научный город». В пустыне ОАЭ в куполообразных павильонах ученые будут искать способы снабжения марсианских колонистов энергией и едой.

ОАЭ создали космическое агентство лишь в 2014 году, но уже вошли в топ-9 стран, которые занимаются вопросами освоения Марса.



По теме: