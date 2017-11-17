Зилалиева уволили с поста вице-премьер-министра из-за «перехода на другую работу»

Вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева уволили после трех месяцев работы в правительстве. Зилалиев заключал контракт с чешской компанией Liglass Trading, которая должна была построить Верхне-Нарынский каскад ГЭС, а также защищал поправки в Водный кодекс, разрешающие разработку на ледниках Давыдова и Лысый.

Пресс-служба президента сообщила, что указ об освобождении Зилалиева с должности вице-премьер-министра подписал президент Алмазбек Атамбаев.

Премьер-министр Сапар Исаков объяснил уход Зилалиева «переходом на другую работу», однако неизвестно, какую должность займет чиновник. Пока неизвестно, кого назначат на должность вице-премьер-министра.

Дуйшенбек Зилалиев стал вице-премьер-министром 25 августа после того, как Сапара Исакова назначили на должность премьер-министра.

Именно он заключал контракт с чешской компанией Liglass Trading, которая должна была построить каскады Верхне-Нарынской ГЭС. Позже Кыргызстан разорвал договор с компанией в одностороннем порядке из-за того, что Liglass Trading не выплатила $37 млн на погашение долга Кыргызстана перед российской компанией «РусГидро».

Во время предвыборного периода Зилалиев возглавил Республиканский штаб по подготовке и проведению выборов. Однако позже его сняли с этой должности из-за «выражения личного предпочтения» провластному кандидату Сооробаю Жээнбекову, а Исаков объявил ему строгий выговор.

Также Зилалиев защищал в парламенте поправки в Водный кодекс, которые разрешают разработку на ледниках Давыдова и Лысый вблизи карьера Кумтора. Правительство объяснило необходимость принятия поправок обеспечением бесперебойной работы компании «Кумтор».

Несмотря на протесты и митинги правозащитников, депутаты разрешили 16 ноября компании «Кумтор» вести работу на двух ледниках.

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