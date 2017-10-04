Сапар Исаков подписал распоряжение о строгом выговоре вице-премьер министру Дуйшенбеку Зилалиеву. До этого Исаков объявил ему замечание за то, что он призывал голосовать за провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова.

Пресс-служба правительства сообщила, что Сапар Исаков объявил Зилалиеву строгий выговор. Такое решение в правительстве приняли после рекомендаций Центризбиркома строже наказать Зилалиева.

Ранее премьер-министр объявил ему лишь замечание и отстранил от должности главы Республиканского штаба по подготовке к выборам за «выражение личного предпочтения» Жээнбекову.

Вице-премьер-министра наказали после публикации в издании «Азаттык» аудиозаписи, на которой Зилалиев говорил, что поддерживает Жээнбекова и призывает проголосовать за него.

Запись была сделана во время выступления Зилалиева перед руководством и главами сельсоветов Баткенской области 19 сентября.

«Я прошу вас поддержать нас, нашего кандидата. Политику президента продолжит Сооронбай Шарипович. Я сам проголосую за него. […] Вы получаете зарплату от государства, из бюджета. Я вас прошу не плевать в тот колодец, из которого вы пьете», — сказал он.

Позже Зилалиев в интервью журналистам заявлял, что его слова «вырваны из контекста» и были лишь «выражением личного мнения».

«Мои слова вырваны из контекста. Если опросить свидетелей, то они подтвердят, что я лишь отвечал на вопросы других людей. […] Я несколько раз подчеркнул в разговоре, чтобы мои слова не расценивали как агитацию. Я выражал сугубо личное мнение гражданина, а не должностного лица», — сказал он.

До этого инцидента Зилалиев сам заявлял, что будет «жестоко наказывать» за применение административного ресурса в целях агитации.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост президента борются 12 кандидатов.

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