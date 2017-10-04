Атамбаев заявил, что кандидат в президенты Омурбек Бабанов пытался навязать общественности «ничем не подтвержденные данные» о том, что за него готовы проголосовать 65 процентов населения страны.

Президент призвал доводить до общественности «реальную информацию», потому что манипулирование общественным мнением может нанести ущерб стабильности в стране.

«К сожалению, таким примером является попытка одного из кандидатов [Омурбека Бабанова] навязать обществу ничем не подтвержденные данные о якобы готовности “65,5% населения” голосовать за него “в первом туре”», — цитирует Атамбаева пресс-служба.

В доказательство своих слов, Атамбаев привел данные социологических исследований в Кыргызстане в период с марта по октябрь 2017 года.

По данным опросов, за Бабанова в период с марта по июль готовы были проголосовать от 37 до 42 процентов населения, в то время как рейтинг провластного кандидата в президенты Жээнбекова находился на уровне 4-15 процентов.

В период с августа по октябрь, рейтинг Бабанова упал до 21 процента, а рейтинг Жээнбекова наоборот поднялся до 40 процентов.

Бабанов и его 65 процентов

Сам Бабанов заявил о том, что за него готовы проголосовать 65 процентов избирателей 1 октября на своей пресс-конференции.

«Наши социологические срезы и срезы других организаций показывают, что сегодня за мою кандидатуру в стране готовы проголосовать 65 процентов избирателей», — сказал Бабанов.

Бабанов также сказал о том, что обсуждается его победа в первом туре.

«Я знаю, что буквально недавно ГКНБ проводило аналитическое совещание, где было озвучено, что Омурбек Бабанов выигрывает с 1 тура», — сказал он.

Ответ ГКНБ

На следующий день ГКНБ опубликовал ответ на заявления Бабанова, в котором ведомство полностью опровергло слова политика о том, что в спецслужбе обсуждался рейтинг политика и его победа в первом туре.

«Ни он, ни его мнимые предвыборные рейтинги не представляют для органов нацбезопасности никакого интереса», — сказано в сообщении ГКНБ.

Омурбек Бабанов — кандидат на пост президента и один из главных оппонентов кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова.

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. За пост главы государства ведут борьбу 12 кандидатов.

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