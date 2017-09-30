Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на депутата парламента Канатбека Исаева за подготовку «насильственного захвата власти». Прокуратура считает, что Исаев, будучи сторонником кандидата в президента Бабанова, в случае его проигрыша на выборах планировал массовые беспорядки с целью насильственного захвата власти.

В Госкомитете нацбезопасности журналисту «Клоопа» сообщили, что депутата Канатбека Исаева задержали на время следствия.

Пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

По мнению прокуратуры, эти люди за денежное вознаграждение должны были вербовать участников акций, которые бы протестовали из-за «фальсификации итогов» президентских выборов. А митинги якобы переросли в массовые беспорядки с вооруженными столкновениями.

В видеохостинге Youtube некий Абдураим Бакытов опубликовал видео, на котором Канатбек Исаев якобы передает миллион сомов «боевикам» на встрече в кафе.

По данным Госкомитета национальной безопасности, целью Исаева был «насильственный захват власти» в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября.

Уголовное дело передано в Главное следственное управление ГКНБ для «объективного и всестороннего» расследования.

С представителями депутата Канатбека Исаева связаться не удалось.

Представители предвыборного штаба Бабанова пока не могут прокомментировать ситуацию.

На Канатбека Исаева также возбуждено другое уголовное дело по обвинениям в коррупции, составлении фиктивных договоров и незаконной продаже госимущества.

По версии следователей, в апреле 2010 года он провел фиктивный тендер на постройку автостанции в Токмоке и таким образом нанес ущерб государству в более миллиона сомов.

Его также обвинили в «составлении фиктивных договоров» на сумму в более 700 тысяч сомов. Следствие обвиняло его в «незаконной продаже» здания общежития. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.

Сам Канатбек Исаев отрицал обвинения, заявляя, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Кандидатуру Исаева выдвинули на парламентские выборы от партии «Республика» в 2010 году.

Позднее он покинул партию «Республика», и возглавил политобъединение «Кыргызстан». В октябре 2015 года его переизбрали в парламент VI созыва по списку партии.

На фоне споров по конституционной реформе осенью 2016 года Исаев перестал возглавлять «Кыргызстан», потому что не согласился с поправками. Вместо Исаева лидером «Кыргызстана» стал Алмазбек Баатырбеков.

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