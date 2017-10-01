В течение сентября в Баку полиция задерживала, избивала или держала в заключении представителей ЛГБТ-сообщества. Однако в МВД Азербайджана говорят, что причиной рейдов стали многочисленные жалобы от жителей города на их «демонстративное поведение».

Что случилось?

За последнюю неделю в Азербайджане задержали более 50 геев и траснгендеров. Некоторые из них получили до 30 суток ареста.

Один из представителей ЛГБТ-сообщества в анонимном интервью BBC рассказал, как полиция Баку задержала и насильно удерживала его в подвале в течение нескольких дней.

По его словам, правоохранители ворвались к нему домой 22 сентября, когда он был там со своим другом.

«Мы не открыли, так как знали, что одного из наших друзей уже задержали. В квартире нас было двое. Я посмотрел в глазок и увидел много полицейских и еще одного моего друга в наручниках», — рассказывает он.

Когда он открыл дверь, на мужчину сразу надели наручники, а причину задержания не объяснили. Правоохранители отвели задержанных в местное отделение полиции и начали допрашивать.

После их отвели в подвал, где мужчина просидел четыре дня не имея возможности даже связаться с матерью. Позвонить домой ему разрешили только перед освобождением.

По его словам, одного из его друзей полиция отпустила в тот же день, а второй до сих пор находится в подвале. Помимо этого задержанных регулярно избивали.

Сентябрьские рейды на ЛГБТ-сообщество

Полиция Баку начала проводить рейды в начале сентября. Обычно правоохранители приходили в ночные клубы или другие места встречи геев.

«Ловили в тех местах, где они обычно собираются и встречаются — некоторых просто жестоко били и отпускали, других везли в отделение», — говорит аноним.

С задержанных требовали деньги за освобождение и угрожали им, чтобы они не появлялись в центральных районах Баку или в местах скопления людей.

Также правоохранители требовали, чтобы задержанные не одевались «как геи».

В пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана опровергли обвинения о взятках и пытках. Они сообщили, что причиной рейда стали многочисленные жалобы жителей Баку, которых «раздражает демонстративное поведение представителей ЛГБТ-сообщества».

«Некоторые медиа и отдельные люди представляют все так, будто полиция преследует сексуальные меньшинства. На самом же деле это не так. Тот, кто делает это тайно, скрытно, чья личная жизнь не вызывает ни у кого протеста, — до них полиции нет никакого дела», — сообщили в пресс-службе журналистам.

В МВД отметили, что рейды начали проводиться только после жалоб на «неуважение к окружающим» со стороны представителей ЛГБТ-сообщества. Правоохранители добавили, что многие из задержанных также представляли «угрозу здоровья окружающим».

Около шести человек якобы отправили в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, где у них обнаружили венерические заболевания и ВИЧ.

Каково живется ЛГБТ-сообществу в Азербайджане

Представитель правозащитной организации «Minority Azerbaijan» Гюльнара Мехтиева сообщила BBC, что это первые рейды против ЛГБТ подобного масштаба.

По словам правозащитницы, о рейдах она узнала из СМИ и сообщений в фейсбуке.

«Было ясно, что задерживают самых разных людей — как трансгендеров, так и геев, даже тех, кто не связан с секс-услугами, а работают на обычной работе. Раньше были случаи, когда у трансгендеров, занимавшихся секс-услугами, возникали проблемы с полицией, но подобный рейд был проведен впервые», — сказала она.

По данным организации ILGA-Europe, занимающейся защитой прав ЛГБТ, в стране высокие показатели случаев насилия, связанных с гомофобией и трансфобией.

В отчете организации Азербайджан занял последнее место среди 49 европейских стран как наихудшее место для проживания лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в Европе.

Для пострадавших от насилия геев нет убежищ, они не защищены законодательством страны, и семьи их обычно не поддерживают. Молодым людям, от которых отказались родные зачастую некуда идти. Некоторые родители отправляют своих детей в другие страны, считая, что там они будут в безопасности.

Председатель общества «Азербайджанские дети» Кямаля Агазаде сказала, что ее организация часто работала с ЛГБТ-подростками, которые жили на улице, потому что их семьи не принимали их ориентации.

Ее организация помогала им получить удостоверение личности, а также оказывала психологическую помощь.

«Многие из этих молодых людей от безысходности оказывали на улице секс-услуги. В рамках психологической помощи мы пытались помирить их с семьями, но они [семьи] всегда отказывались», — признается Агазаде.

Власти Азербайджана отрицают дискриминацию и притеснение ЛГБТ-сообщества в стране. В Министерстве внутренних дел и Государственном комитете по правам семьи опровергли, что в стране дискриминируют геев и лесбиянок и отметили, что никогда не получали таких жалоб.

Некоторые азербайджанские политики открыто выступали против ЛГБТ-сообщества и узаконивания однополых браков. Депутат парламента Мубариз Гурбанлы в интервью изданию «Тренд» заявил, что они «никогда не разрешат однополые браки».

«Толерантность не означает того, что мы должны отказаться от своих позиций. Теперь если мы толерантны, то должны перенять безбожные, направленные против человечества некоторые обычаи Америки и Европы? Должны ли мы также разрешить однополые браки? Нет, и еще раз нет! Мы никогда не пойдем на это», — сказал депутат.

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