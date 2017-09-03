Канадская организация Rainbow Railroad помогла 35 геям из Чечни переехать в Канаду, 31 из них получил убежище.

О переезде чеченских гомосексуалистов сообщила канадская организация Rainbow Railroad.

Сначала геев спрятали в более безопасных для них населенных пунктах России, а после перевезли в Канаду. Уже там они попросили у властей предоставить им политическое убежище.

Организация сообщает, что на территории России переезда дожидаются еще несколько человек.

Rainbow Railroad — канадская благотворительная организация. Она помогает представителям ЛГБТ, которые подверглись преследованию и насилию.

Ранее глава организации Кимали Пауэлл в интервью телеканалу Си-Би-Си заявил, что как минимум 40 представителей ЛГБТ в Чечне ждут помощи.

В апреле этого года «Новая газета» опубликовала статью «Убийство чести», в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей из-за их сексуальной ориентации.

Издание посвятило серию статей теме преследований геев в Чечне. По данным «Новой газеты» известно как минимум о трех мужчинах, которые были убиты в ходе «профилактической зачистки» (задержаний).

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в свою очередь, назвал информацию «Новой газеты» «абсолютной ложью».

Глава государства Рамзан Кадыров заявлял, что «в Чечне вообще нет геев».

Ситуация привлекла внимание зарубежных политиков и мировой прессы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануиль Макрон общались к Владимиру Путину с просьбой разобраться в случившемся.

В Тель-Авиве, Нью-Йорке и Петербурге активисты выходили на акции протеста против преследования ЛГБТ в Чечне.

По теме: