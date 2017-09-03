Сокращение российской дипмиссии в США произошло в ответ уменьшение штата американских дипломатов в России.

СМИ сообщают, что 2 сентября сотрудники российского Торгового представительства в Вашингтоне покинули здание по требованию американских властей. После этого туда вошли около двух десятков полицейских.

Российские дипломаты назвали действия властей «противоправным обыском», хотя Госдепартамент США отрицают это, называя это простой инспекцией.

В Госдепартаменте также настаивают, что все действия на территории российской дипломатической собственности проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений.

«Эти проверки провели только для обеспечения безопасности, защиты объектов и подтверждения того, что российская сторона освободила помещение», — было написано в заявлении Госдепартамента США.

Власти Штатов 31 августа потребовали в течение двух дней закрыть и освободить два здания Торгового представительства в Вашингтоне, а также Генеральное консульство России в Сан-Франциско. Эти меры приняли в ответ на сокращение числа американских дипломатов в России.

День спустя в МИДе России сообщили, что консульство и здания торгпреда собираются обыскать. Ведомство отправило ноту протеста советнику посольства США в Москве Энтони Годфри.

«В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию», — заявили в МИДе.

Кем была высказана угроза взлома двери не поясняется. Американские официальные лица заявляют, что таких угроз не было.

Дипломатические войны

В конце июля Россия потребовала до 1 сентября сократить число американских дипломатов в России до 455 человек. Столько же российских дипломатов работают в США.

Также у американской дипмиссии забрали дачу и склад в Москве.

Требования выдвинули после того, как Белый дом заявил, что президент Штатов Дональд Трамп готовится принять новые санкции против России.

Посол США в России Джон Теффт сказал, что «глубоко разочарован» этим решением. Президент Трамп, напротив, решил поблагодарить главу России Владимира Путина.

«Я хочу ему [Путину] сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше», — сказал Трамп.

Позже, в Белом доме комментарий Трампа назвали сарказмом.

Российский МИД предлагал выслать американских дипломатов еще в 2016 году, сразу после того, как Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов и заблокировал две посольские дачи.

Однако Владимир Путин отказался от этого, заявив, что намерен строить отношения с администрацией нового американского лидера Дональда Трампа.

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