Северокорейские власти утверждают, что разработали и испытали водородную бомбу. Президент США Дональд Трамп заявил, что если это правда, то США, Японии и Южной Кореи нужно будет заняться вопросом ядерного сдерживания Пхеньяна.
Информагентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея провела успешное испытание межконтинентальной ракеты.
Учения считаются успешными, потому что не привели к утечке радиации.
«Мы получили подтверждение тому, что, даже несмотря на беспрецедентную мощь водородной бомбы, никакого опасного излучения на земной поверхности в месте проведения испытания зафиксировано не было. Аналогичным образом отсутствовала утечка радиоактивных материалов, в результате окружающая среда не пострадала», — говорится в сообщении.
После проведенного шестого по счету ядерного испытания Пхеньяном, Китайский сейсмологический центр зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6.
Как сообщает Би-би-си, при погрузке водородного снаряда на межконтинентальную ракету, осмотрел лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
СМИ Северной Кореи пишут, что мощность боеголовки может достигать сотен килотонн в тротиловом эквиваленте, а все компоненты для ее производства делаются на территории страны.
Однако западные эксперты заявили, что не верят в то, что Северная Корея смогла овладеть технологией создания водородной бомбы.
Президент США Дональд Трамп призвал власти Японии и Южной Кореи объединиться для того, чтобы противостоять ядерной угрозе Пхеньяна.
За июль Северная Корея провела два запуска баллистических ракет. Пхеньян заявил, что теперь США находятся в пределах досягаемости ракет.
В свою очередь американские эксперты заявили, что северокорейские ракеты обладают крайне низкой точностью и не всегда попадают в цель.
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