Сотни людей вышли к посольству Мьянмы в Москве на несогласованный с властями митинг, протестуя против преследований рохинджа. В конце августа в Мьянме случились массовые беспорядки, в которых погибло около 400 человек, большинство из которых были рохинджа.

Акция протеста началась утром 3 сентября в центре Москвы.

Собравшиеся молились на принесенных ими коврах, скандировали «Аллах Акбар» и требовали переговоров с посольством Мьянмы.

Они выступали против преследования рохинджа в Мьянме, называя это «терроризмом» и «геноцидом мусульман».

Так как из посольства к собравшимся никто не вышел, часть из них подписала петицию против угнетения рохинджа.

Некоторые из выступавших в толпе призывали к джихаду. Они обещали, в случае продолжения гонений против рохинджа, поехать в Мьянму.

Возле посольства также находились отряды полиции, но они не вмешивались в происходящее. Участники митинга не были задержаны, несмотря на то, что акция протеста не была согласована с мэрией Москвы.

Конфликты между мусульманами рохинджа и властями Мьянмы, ставшие причиной акции протеста в Москве, начались 25 августа и продолжаются до сих пор.

По официальным данным, в столкновениях погибло около 400 человек, большинство из них представители рохинджа, которых власти назвали «террористами».

Из-за беспорядков большинство рохинджа покинули дома и ищут убежища в соседнем Бангладеш.

Рохинджа — этническая группа, которая живет в штате Ракхайн (другое название Аракан) в Мьянме. Большинство из них исповедуют ислам. Их численность в стране составляет от 735 до 800 тысяч человек.

Конфликт между мусульманами-рохинджа и местными буддистами-араканцами в Ракхайне длится больше 70 лет. Ситуация ухудшилась после массовых беспорядков в 2012 году, а затем в 2016, когда власти ввели войска в штат Ракхайн. С тех пор преследования рохинджа не прекращаются.

Представители ООН утверждают, что армия и полиция избивали, насиловали и убивали рохинджа, назвав эти действия «преступлением против человечества».

Правительство Мьянмы неоднократно отрицало, что преследует и дискриминирует рохинджа, называя заявления о нарушении прав человека и геноциде «фальшивыми новостями» и «пропагандой».

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