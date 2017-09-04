В Узбекистане можно будет обменивать валюты разных стран уже с 5 сентября. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о «либерализации валютной политики».

Пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что с сентября в стране можно будет свободно покупать и продавать иностранную валюту. Для этого планируется открыть обменные пункты и специальные отделы в коммерческих банках.

Теперь юридические лица смогут без ограничения приобретать иностранную валюту в коммерческих банках для оплаты по международным операциям — импорт товаров и услуг, погашение кредитов и так далее.

Граждане Узбекистана также смогут свободно продавать и приобретать валюту в отделах коммерческих банков. Иностранная валюта будет зачисляться им на карту, которую они смогут использовать за границей без ограничений.

Индивидуальным предпринимателям, которые занимаются импортом потребительских товаров, также разрешили приобретать иностранную валюту через банковские счета.

Предприниматели и фермерские хозяйства смогут снимать наличную иностранную валюту со своих банковских счетов.

Цены и тарифы на товары и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам фондов будут устанавливаться только в национальной валюте — сумах.

Государственные пошлины, сборы и иные обязательные платежи также принимаются только в сумах. Исключением стали только услуги консульства других стран.

Сейчас в Узбекистане можно обменять иностранную валюту только в государственных банках.

В стране действуют обменные пункты, где официальный курс составляет 4 210 сума за один доллар. При этом курс доллара на «черном рынке» варьируется от 7 750 тысячи сумов.

За счет того, что официальный курс обмена валют низкий, а деньги перечисляют только на карту, люди часто прибегают к услугам «черного рынка», то есть нелегально обменивают деньги.

Власти привлекали граждан за куплю-продажу валюты на «черном рынке» по статье «Мошенничество».