Милиция Оша разыскивает водителя грузовика, который врезался в машину с туристами из Германии в районе села Сары-Таш Алайского района Ошской области. Пострадали двое туристов и один местный житель.

Пресс-секретарь милиции Оша Жанна Сатарбаева сообщила в интервью Kloop.kg, что пострадавшие находятся в Чон-Алайской районной больнице.

По словам Сатарбаевой, авария произошла ночью 3 сентября на дороге близ села Сары-Таш.

«Машина с туристами из Германии стояла на обочине. В это время мимо проезжал грузовик, который задел легковую машину кузовом, и скрылся с места ДТП. Пассажиры получили легкие травмы», — сказала она.

Милиция объявили план перехват водителя грузовика.

Список пострадавших:

— Ж.Ибраимов 1983 года рождения, житель села Сары-Таш;

— Л.Заец Камил Махмуд, 1993 года рождения, гражданин Германии;

— Кеник Бауэр Колбинаин, 1994 года рождения, гражданин Германии.

По словам врачей, состояние туристов и их сопровождающего оценивается как удовлетворительное.

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Фото иллюстративное