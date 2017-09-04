Милиция Оша разыскивает водителя грузовика, который врезался в машину с туристами из Германии в районе села Сары-Таш Алайского района Ошской области. Пострадали двое туристов и один местный житель.
Пресс-секретарь милиции Оша Жанна Сатарбаева сообщила в интервью Kloop.kg, что пострадавшие находятся в Чон-Алайской районной больнице.
По словам Сатарбаевой, авария произошла ночью 3 сентября на дороге близ села Сары-Таш.
«Машина с туристами из Германии стояла на обочине. В это время мимо проезжал грузовик, который задел легковую машину кузовом, и скрылся с места ДТП. Пассажиры получили легкие травмы», — сказала она.
Милиция объявили план перехват водителя грузовика.
Список пострадавших:
— Ж.Ибраимов 1983 года рождения, житель села Сары-Таш;
— Л.Заец Камил Махмуд, 1993 года рождения, гражданин Германии;
— Кеник Бауэр Колбинаин, 1994 года рождения, гражданин Германии.
По словам врачей, состояние туристов и их сопровождающего оценивается как удовлетворительное.
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