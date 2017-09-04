Власти Кыргызстана постановили отменить отборочный матч чемпионата Азии по футболу 2019 года между сборными Кыргызстана и Мьянмы, который должен был состояться в Бишкеке 5 сентября.

Новость обновлена в 13:00.

Решение об отмене матча принял премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков. Об этом на встрече с журналистами заявил президент Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР) Семетей Султанов.

Позже пресс-служба правительства Кыргызстана заявила, что матч отменен в целях обеспечения безопасности.

«В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен», — сообщила пресс-служба правительства.

Поскольку решение об отмене матча принял Кыргызстан, это может грозить санкциями команде, которая сейчас идёт на третьем месте в своей группе.

«Мы ожидаем минимальные санкции — техническое поражение. Но всякое может быть. Возможна ситуация, схожая со сборной Кувейта, которую просто удалили с футбольной карты», — сказал Султанов, не скрывая своего огорчения.

Мьянма — главный соперник Кыргызстана в группе, у каждой из сборных сейчас по три очка после двух матчей.

Учитывая, что на чемпионат Азии проходят по две сборных из группы, домашний матч против Мьянмы имел для команды Кыргызстана принципиальное значение.

Победа могла вывести Кыргызстан в фавориты группы и позволила бы приблизиться к лидеру — сборной Индии.

Семетей Султанов озвучивает решение об отмене матча:

Угроза дисквалификации

Кыргызстан никогда не выступал в финальной стадии чемпионата Азии, и в нынешнем розыгрыше шансы команды на успех расценивались как никогда высоко.

Однако если Кыргызстану присудят техническое поражение, это значительно усложнит путь команды на турнир, который пройдёт в 2019 году в Объединенных Арабских Эмиратах.

Более того, учитывая вмешательство государства, — а в мировом футболе такое крайне не приветствуется, — Кыргызстану может грозить и более строгая дисквалификация, вплоть до “нескольких лет” отстранения от футбола, заявил президент ФФКР.

«Мы проводим переговоры с Федерацией футбола Мьянмы, надеемся, что нам позволят перенести матч. Все зависит также от решения Азиатской футбольной конфедерации», — сказал Султанов.

И Султанов, и правительство признали, что отмена матча связана с широко обсуждаемыми в последние дни столкновениями между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы.

Только за последнюю неделю в столкновениях в провинции Ракхайн погибло более 400 человек. ООН и международные правозащитные организации не раз заявляли о серьёзном нарушении прав мусульман в Мьянме.

«Агрессивные болельщики»

Футболисты сборной Мьянмы уже прибыли в Бишкек и, по словам Султанова, матч было решено отменить ради безопасности игроков и болельщиков.

«Потому что агрессивные болельщики у нас», — сказал Султанов.

«Что касаемо религиозного вопроса, у нас люди чувствительные», — добавил он.

Госкомитет национальной безопасности сначала заявил, что этот вопрос — не в их компетенции, но затем пообещал дать комментарий позже.

Азиатская футбольная конфедерация пока не отреагировала на действия властей Кыргызстана.



Соавтор: Каминат Имирханова