Кыргызстан может обойтись без санкций за отмененный матч против сборной Мьянмы — Азиатская футбольная конфедерация (АФК) предложила перенести матч, а не засчитывать Кыргызстану техническое поражение.

Своё решение АФК озвучила через несколько часов после того, как правительство Кыргызстана приняло решение об отмене матча Кыргызстан — Мьянма, который должен был состояться в Бишкеке 5 сентября.

Новая дата матча и место его проведения пока не определены.

В своём пресс-релизе АФК пишет, что это она приняла решение о переносе игры, а не правительство Кыргызстана, как последнее изначально заявило.

В сообщении конфедерации говорится, что власти страны лишь «дали совет» не проводить матч из-за опасений о безопасности игроков и болельщиков.

«Следуя советам, АФК решила перенести матч для обеспечения безопасности, которой нельзя пренебрегать», — говорится в тексте.

Однако затем в пресс-релизе упоминается, что сложившуюся ситуацию «обсудят с соответствующими комитетами».

Что под этим подразумевается, АФК не разъясняет, но в пресс-релизе нет ни слова о каких-либо возможных санкциях в отношении сборной Кыргызстана — то, чего ранее опасался президент Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР) Семетей Султанов.

Борьба за чемпионат Азии

Матч между Кыргызстаном и Мьянмой — третий для каждой из команд в отборочном цикле к чемпионату Азии 2019 года, самому престижному турниру на континенте.

После двух встреч Мьянма и Кыргызстан имеют по три очка, но команда из Юго-Восточной Азии расположена выше — на втором месте — из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Матч между сборными должен был во многом стать решающим — после него определился бы более явный претендент на второе место, которое даёт путёвку на чемпионат Азии.

Если Кыргызстану засчитали бы техническое поражение, то шансы команды на выход в финальную часть турнира значительно бы снизились.

Кыргызстан ещё никогда не играл в финальной стадии чемпионата Азии.

Правительство Кыргызстана и ФФКР с самого начала признали, что причиной отмены матча стала политическая ситуация в Мьянме — столкновения между правительственными войсками и мусульманами-рохинджа в провинции Ракхайн вызвали резонанс во всём мире, включая Кыргызстан.

Только за последнюю неделю на западе Мьянмы погибло более 400 человек, всего же конфликт, который в нынешней фазе длится с 2012 года, уже унёс жизни более 1400 человек.