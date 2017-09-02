Власти Мьянмы заявили, что в столкновениях между их армией и мусульманами-рохинджа погибли около 400 человек. Десятки тысяч рохинджа покинули свои дома и пытаются найти убежище в соседнем государстве Бангладеш.

Конфликты в штате Ракхайн заставили несколько десятков тысяч местных жителей рохинджа покинуть свои дома и бежать в Бангладеш.

По данным ООН, 40 тысяч мусульман-рохинджа пытаются сбежать из Мьянмы.

Официально сообщается о 400 погибших в ходе столкновений между военными и рохинджа, большинство из которых власти страны назвали «террористами».

Что случилось?

Власти Мьянмы утверждают, что 25 августа группа мусульман-рохинджа, вооруженная ножами и самодельными бомбами, атаковала около 30 полицейских постов на севере штата Ракхайн. В результате погибло 12 человек.

По данным различных СМИ, столкновения между рохинджа и армией Мьянмы идут до сих пор, сообщается и о смертях мирных жителей.

Те, кто успел сбежать, заявляют, что после атаки на полицейские посты военные начали сжигать дома, где проживали рохинджа.

Журналисты сообщают о «вспышках» на границе Мьянмы и Бангладеш, снимки со спутников также показывают пожары, как минимум в 10 различных местах штата.

ООН сообщает, что с 25 по 31 августа в Бангладеш сбежали около 27 тысяч человек. Большинство из них женщины и дети.

Еще 20 тысяч рохинджа сейчас находятся в нейтральной зоне между двумя странами.

«Мы видим множество импровизированных палаток и укрытий вдоль дороги — каждый клочок свободной земли занят», — говорит представитель ООН в Бангладеше Вивиан Тан.

Пограничники Бангладеша пытаются остановить наплыв беженцев, несмотря на это тысячам удалось прорваться.

Ответственность за нападение 25 августа взяла на себя «Армия спасения рохинджа». Ее члены утверждают, что их главная цель — спасти мусульман Мьянмы от дискриминации властей.

В правительстве Мьянмы утверждают, что «Армия спасения» — террористическая группировка, чьих лидеров специально готовили за рубежом.

«Эти террористические атаки были спланированы, чтобы подорвать усилия тех, кто хочет построить мир в Райкхане», — прокомментировала инцидент президент страны Аунг Сан Су Чжи.

Однако, члены «Армии спасения» отрицают связь с террористами и заявляют, что они — «группа молодых рохинджа, которые хотят остановить насилие властей».

Сейчас в штате объявлено военное положение — туда не допускаются журналисты и работники гуманитарных и правозащитных организаций.

Кто такие рохинджа?

Рохинджа — этническая группа, которая живет в штате Ракхайн (другое название Аракан) в Мьянме.

Они считают себя коренным населением современной территории штата, хотя некоторые историки полагают, что они переселились в Мьянму во время британского правления в стране.

Большинство из них исповедуют ислам. Их численность в стране составляет от 735 до 800 тысяч человек.

В ООН утверждают, что рохинджа — одна из самых преследуемых национальных меньшинств в мире.

Они не вправе получать высшее образование, гражданство Мьянмы и не могут свободно передвигаться по стране. Сами власти называют их «нелегальными мигрантами» из Бангладеш.

История конфликта

Конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-араканцами в Ракхайне длится больше 70 лет.

После обретения Мьянмой независимости в 1948 году новые власти отказались признать рохинджа гражданами страны, несмотря на то, что многие из них проживают в стране несколько десятилетий.

Ситуация обострилась в 2012 году, когда произошли массовые беспорядки между местными буддистами и рохинджа, в ходе которых погибло несколько десятков человек.

Более 12 тысяч рохинджа бежали из страны, множество их домов и мечетей сожгли.

Новые преследования начались в октябре 2016 года. Неизвестные напали на пограничные посты, в результате погибли 9 человек.

В ответ власти Мьянмы ввели войска в штат Ракхайн. С тех пор преследования рохинджа не прекращаются.

Представители ООН утверждают, что армия и полиция избивали, насиловали и убивали рохинджа, назвав эти действия «преступлением против человечества».

Правительство Мьянмы неоднократно отрицало, что преследует и дискриминирует рохинджа, называя заявления о нарушении прав человека и геноциде «фальшивыми новостями» и «пропагандой».