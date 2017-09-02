Кыргызско-китайская гимназия №95 в микрорайоне Джал на юго-западе Бишкека рассчитана на 1300 учеников. Школа построена за счет китайского гранта и по мнению мэра Албека Ибраимова является «самой современной школой» в Кыргызстане.

Школу, построенную за счет Китая, открыли 1 сентября в микрорайоне Джал. На ее открытии присутствовал мэр Албек Ибраимов.

На ее строительство потратили 78 млн. сомов, она рассчитана на 1310 учеников, а территория школы составляет 24 гектара.

Занятия будут вестись на кыргызском и русском языках. Также учащиеся будут изучать китайский и английский.

Посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа сказал, что помимо местных учителей в школе будут работать и волонтеры из Китая.

«Мы установили побратимые отношения с одной школой из Китая. Для обучения детей китайскому языку приедут из Китая преподаватели. Мы будем работать, чтобы здесь больше было современных школ», — сказал посол.



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