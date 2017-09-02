Премьер-министр Сапар Исаков приказал провести полное расследование серии пожаров в Ботаническом саду. Сад начал регулярно гореть после протеста экологов против строительства в нем ветлаборатории.

Исаков приказал обеспечить максимальную пожарную безопасность в Ботаническом саду.

«Жители города оправданно возмущены тем, почему городские службы и руководство парка не могут обеспечить пожарную безопасность», — сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабмина приказал в течении трех дней предоставить ему результаты полного расследования в отношении всех причастных к халатному отношению к саду и наказать всех виновных.

Сапар Исаков утверждает, что под угрозой находятся не только природное разнообразие сада, но и жизнь горожан, гуляющих по саду.

«В сложившейся ситуации мы рискуем потерять все природное разнообразие сада, это уникальные виды деревьев и кустарников. Мы также ставим под угрозу жизнь горожан, проводящих время в саду. Это недопустимо», — сказал Сапар Исаков.

Серия пожаров в Ботсаду

С июля в Ботаническом саду произошло девять пожаров. Серия возгораний случилась после протеста экологов и руководства против строительства ветлаборатории в саду.

Руководство Ботсада объявило вознаграждение за фотографии человека, который устраивает пожары. Экологи подозревают умышленный поджог. По их словам, на одном из пожарищ они чувствовали запах бензина.

ГУВД Бишкека назначило пожарно-техническую экспертизу на территории Ботанического сада.

Строительство ветлаборатории

Грант на строительство лаборатории выделяется по соглашению президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и председателя Китая Си Цзиньпина.

Правительство пока не решило, где именно будет построена ветлаборатория, но китайской стороне «понравилась» территория Ботсада на юго-востоке Бишкека.

Президент порекомендовал правительству найти другое место для строительства ветлаборатории. При этом Атамбаев отметил важность подобной лаборатории для Кыргызстана «для конкурентоспособности на международном рынке отечественных товаров».

Руководство сада и экологи также выступили против строительства лаборатории в Ботсаду.

Эколог и глава инициативной группы «Арча» Дмитрий Ветошкин считает, что территория Ботанического сада не предназначена для строительства подобных объектов.

Власти не в первый раз предлагают построить в Ботсаду лабораторию.

В 2011 году там планировали построить канадскую биологическую лабораторию по изучению вирусов.

Однако к строительству не приступили из-за критики со стороны экологов и общественности.



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