В Ботаническом саду имени Гареева потушен очередной пожар. Это девятое по счету возгорание в Ботсаду, сгорело два гектара сухотравья.
Новость обновлена в 16:58
Пожар длился больше часа, сгорело два гектара сухотравья. Причиной возгорания в пожарной службе назвали неосторожность при курении.
«Пожар тушили два пожарных расчета, на данный момент все в порядке», — сказали в пожарной службе.
Это уже девятый случай возгорания в Ботаническом саду за последний месяц.
Серия пожаров в Ботсаду
С 31 июля по 25 августа в Ботаническом саду произошло 8 пожаров. Серия возгораний случилась после протеста экологов и руководства против строительства ветлаборатории в саду.
Руководство Ботсада объявило вознаграждение за фотографии человека, который устраивает пожары. Экологи подозревают умышленный поджог. По их словам, на одном из пожарищ они чувствовали запах бензина.
ГУВД Бишкека назначило пожарно-техническую экспертизу на территории Ботанического сада.
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