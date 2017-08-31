В Ботаническом саду имени Гареева потушен очередной пожар. Это девятое по счету возгорание в Ботсаду, сгорело два гектара сухотравья.

Новость обновлена в 16:58

Пожар длился больше часа, сгорело два гектара сухотравья. Причиной возгорания в пожарной службе назвали неосторожность при курении.

«Пожар тушили два пожарных расчета, на данный момент все в порядке», — сказали в пожарной службе.

Это уже девятый случай возгорания в Ботаническом саду за последний месяц.

Серия пожаров в Ботсаду

С 31 июля по 25 августа в Ботаническом саду произошло 8 пожаров. Серия возгораний случилась после протеста экологов и руководства против строительства ветлаборатории в саду.

Руководство Ботсада объявило вознаграждение за фотографии человека, который устраивает пожары. Экологи подозревают умышленный поджог. По их словам, на одном из пожарищ они чувствовали запах бензина.

ГУВД Бишкека назначило пожарно-техническую экспертизу на территории Ботанического сада.

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