В Оренбургской области опрокинулся микроавтобус, в котором находились девять граждан Кыргызстана. Шесть из них пострадали и были госпитализированы, остальных разместили в гостинице.

Микроавтобус «Форд Транзит», в котором было 17 иностранных пассажиров, попал в аварию возле города Оренбург.

«Кыргызстанцы направлялись в Москву. В салоне автобуса их было девять человек. По нашим данным, шестеро из них получили травмы и госпитализированы в ближайшую больницу» , — сообщили в региональном отделении МЧС России.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Машина выехала на встречную полосу и затем опрокинулась в кювет.

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