Милиция Ошской области задержала старшего лейтенанта РОВД и сотрудника Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) в звании полковника за вымогательство взятки. Против них возбудили уголовное дело.
Житель одного из сел Алайского района Ошской области обратился с заявлением в службу внутреннего расследования МВД.
Мужчина пожаловался на то, что сотрудник местного отделения милиции и служащий ГСИН вымогали у него 30 тысяч сомов.
«В заявлении указывалось, что работник (ГСИН) по Алайскому району и сотрудник местного ПОМ вымогают 30 тысяч сомов за положительное решение по якобы факту нарушения режима отбывания наказания», — сообщают в МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство взятки».
Следователи МВД вместе с сотрудниками Госкомитета национальной безопасности 30 августа задержали подозреваемых с поличным.
Сейчас дальнейшее расследование проводит ГКНБ.
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