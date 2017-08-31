Милиция Ошской области задержала старшего лейтенанта РОВД и сотрудника Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) в звании полковника за вымогательство взятки. Против них возбудили уголовное дело.

Житель одного из сел Алайского района Ошской области обратился с заявлением в службу внутреннего расследования МВД.

Мужчина пожаловался на то, что сотрудник местного отделения милиции и служащий ГСИН вымогали у него 30 тысяч сомов.

«В заявлении указывалось, что работник (ГСИН) по Алайскому району и сотрудник местного ПОМ вымогают 30 тысяч сомов за положительное решение по якобы факту нарушения режима отбывания наказания», — сообщают в МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство взятки».

Следователи МВД вместе с сотрудниками Госкомитета национальной безопасности 30 августа задержали подозреваемых с поличным.

Сейчас дальнейшее расследование проводит ГКНБ.

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