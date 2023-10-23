В ГКНБ подтвердили задержание судьи Свердловского райсуда Бишкека Акылбека Адимова.



Как сообщили в спецслужбе, Адимова подозревают в получении взятки в крупном размере при содействии помощника и своего секретаря, а также при посредничестве адвоката Ы.К.М. Отмечается, что следствием установлен факт получения взятки Адимовым «за вынесение приговора, не предусматривающего лишение свободы» в отношении несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей.

Издание Kaktus.media со ссылкой на собственные источники писало, что Адимова задержали по подозрению в получении взятки в $1200. По их данным, Адимов переквалифицировал обвиняемому по статье за сбыт наркотиков на статью, связанную с хранением. По итогу судья приговорил обвиняемого к пробации на один год.



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«20 октября 2023 года на основании решения Совета судей, судья Свердловского районного суда города Бишкек Акылбек Адимов, а также адвокат Ы.К.М. заключены под стражу», — сообщили в ГКНБ.



21 октября стало известно, что Адимов решением Первомайского райсуда столицы заключен под стражу до 17 декабря по подозрению в получении взятки.



Акылбек Адимов известен тем, что в 2022 году рассматривал дело журналиста-расследователя Болота Темирова, которого оправдал по двум эпизодам – незаконное хранение наркотиков и незаконное пересечение государственной границы (статья 283 часть 1 и статья 378 часть 1). При этом Темирова признали виновным в подделке документов (статья 379 часть 2), но освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

23 ноября 2022 года Бишкекский горсуд, рассмотрев апелляцию прокуратуры на решение райсуда, постановил выдворить Темирова из Кыргызстана. Сразу после оглашения решения суда журналиста насильно вывели из здания и увезли в аэропорт, где в сопровождении сотрудников МВД депортировали в Москву.

Задержания судей



В конце сентября по подозрению в вымогательстве была задержана судья уголовной коллегии Бишкекского городского суда Назгуль Илиязовой. По данным Госкомитета, ее подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере $5 тысяч (443 500 сомов) от близких родственников подсудимого. По данным следствия, она вымогала взятку за принятие положительного решения не связанного с лишением свободы и оставление в силе решение первой инстанции, который внес Адимов.



17 октября ГКНБ сообщил о задержании судьи Ленинского райсуда Бишкека Нурлана Кенжебаева по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере $2 тысяч. Его заключили под стражу до 18 ноября.