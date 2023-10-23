21 октября НТРК выпустил сюжет о действующих на Таможне коррупционных схемах, из-за которых в бюджет не поступали десятки миллиардов сомов ежегодно.



Журналисты гостелеканала со ссылкой на Главное управление по борьбе с контрабандой Таможни рассказали о коррупционных схемах на КПП, расположенных на кыргызско-китайской границе. По их данным, в период с 2016 по 2019 год из-за этих схем бюджету нанесен ущерб в размере около 28 млрд сомов.

«После пандемии наблюдался резкий скачок падения таможенных пошлин. Если в 2020 году доходы немного превысили 28 млрд сомов, то по итогам 2022 года они составили 74,3 млрд сомов. Другими словами увеличились в три раза. За 9 месяцев 2023 года они составили 79,5 млрд сомов. По прогнозам специалистов, до конца 2023 года ожидается поступление 103 млрд сомов таможенных платежей. До 2023 года почти 70 млрд сомов поступали не в государственную казну, а в карманы коррупционеров», — говорится в сюжете НТРК.



Ранее, до выхода сюжета журналистов, ГКНБ сообщил об увольнении из Таможни около 50 сотрудников, которые имели «близкую связь» с убитым кримавторитетом Камчы Кольбаевым и экс-таможенником Райымбеком Матраимовым, признавшимся в коррупции.

Как отметил журналист Али Токтакунов (один из авторов серии расследований о коррупции на Таможне) отрадно, что Таможня и НТРК, которые до этого не говорили о коррупционных схемах, нарушили свое молчание. По его словам, масштабы коррупции на Таможне еще больше.

«Власть должна вернуть эти деньги. Если бы эти деньги не были украдены, то мы бы жили на 28 млрд богаче. […] Помимо КПП (на кыргызско-китайской границе) есть и другие пропускные пункты. Если у власти будет твердая политическая воля и они это дело доведут до конца, то тогда и ложки, и тарелки у кыргызов будут золотыми. При необходимости есть возможность этими средствами покрыть госдолг», — — сказал он.



Расследования о коррупции на Таможне

Государственную таможенную службу несколько лет кыргызстанцы называли самым коррумпированным ведомством в стране. Наиболее громкий коррупционный скандал был связан с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым — главным фигурантом серии расследований «Клоопа», OCCRP и «Азаттыка».

Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Таможни. Журналистам удалось установить, что он за более чем 10 лет работы на Таможне наладил коррупционную схему совместно с теневым кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Журналисты выяснили, что Матраимов помогал клану Абдукадыра незаконно перевозить грузы из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что таким путем из Кыргызстана было выведено $700 млн.

Точная сумма, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых в Кыргызстане и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции, но приговорил к выплате символического штрафа — всего лишь в 260 тысяч сомов. Сам экс-замглавы Таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.



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