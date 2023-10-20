Специалисты «Бишкекглавархитектуры» разработали концепцию многофункционального городка, который хотят построить на северо-западе от Бишкека, на территории Сокулукского района Чуйской области, вдоль ул. Фучика-Василевский Тракт.

Как сообщили в мэрии столицы, там будет новый автовокзал, новый Ошский рынок и жилые кварталы.

Отмечается, что проект планировки и застройки предполагает общее функциональное разделение территории на подзоны: зона жилого городка (5 этажные дома, школы, детсады и прочее), зона передислоцируемого Ошского рынка, зона обслуживания электромобилей Volvo, зона техобслуживания автобусов и зона, куда планируют перенести Западный автовокзал.

В муниципалитете отмечают, что городок и ул. Фучика-Василевский Тракт разделят полосой озеленения шириной 60 метров.

Ранее мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров говорил, что муниципалитет планирует перенести за пределы города Ошский рынок, а также Западный и Восточный автовокзалы. Он отмечал, что экономически это выгоднее.

По словам градоначальника, планы мэрии по переносу поддержал президент Садыр Жапаров. Работы намерены начать весной 2024 года.

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