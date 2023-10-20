Директор Национального исторического мемориального комплекса «Ата-Бейит» Болот Абдрахманов заявил о недостатке финансирования и попросил его увеличить. Об этом он сказал на заседании парламента 19 октября.

«Ата-Бейит» сейчас находится на балансе Минкультуры.



«Зарплата работников составляет 7 тысяч сомов. Но за 7 тысяч никто не хочет работать. Я вынужден звать людей с инвалидностью и пенсионеров, которые не могут поднять даже лопату. Вот уже девять месяцев не решается вопрос с увеличением штата. Хотя они открыли мемориал по погибшим в апрельской революции, но штат не увеличили. Здесь покоится тело уважаемого Чынгыза Айтматова, который до сих пор не состоит на балансе “Ата-Бейитта”, но наши дворники убираются там», — сказал он.

По его словам, лучше было бы сделать финансирование «Ата-Бейита» целевым.

Депутат Мирлан Самыйкожо предложил поднять вопрос о финансировании мемориального комплекса «Ата-Бейит» на следующей неделе, когда будут рассматривать республиканский бюджет на 2023-2024 год.

На заседании 19 октября депутаты парламента также одобрили в первом чтении законопроект о реабилитации прав граждан пострадавших в результате репрессий в период 1918-1953 годов.



Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» («Кладбище отцов») был построен в 2000 году. Он расположен в 25 км от Бишкека вблизи поселка Таш-Добо.



«Ата-Бейит» является местом захоронения 137 кыргызстанцев, расстрелянных в 1938 году в период сталинских репрессий. В их числе были представители интеллигенции во главе с Торокулом Айтматовым, Иманалы Айдарбековым, Баялы Исакеевым и Касымом Тыныстановым, которые были признаны «врагами народа». По различным источникам, во время репрессий, наиболее усилившихся в 1937-38 годы, в Кыргызстане было расстреляно от 20 до 40 тысяч человек.

Здесь же установлен мемориал Үркүн (Великий Исход) в память о погибших в ходе национально-освободительного восстания кыргызов против колониальной политики Российской империи и последовавшей трагедии 1916 года. Поводом для восстания стал призыв мужчин на тыловые работы в прифронтовые зоны Первой Мировой войны.



В комплексе «Ата-Бейит» также захоронен классик и всемирно известный писатель Чынгыз Айтматов, а также кыргызстанцы, погибшие во время революции 7 апреля 2010 года.