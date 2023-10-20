Депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Малиев вышел из числа инициаторов так называемого законопроекта об «иноагентах». Об этом сообщила его помощница изданию Bulak.kg.

По ее словам, Малиев не ставил свою подпись под законопроектом, а кто-то сделал это за него.

«Мы не знаем, кто за него подписал. Как только он об этом узнал, сразу сказал, чтобы его имя убрали из списка инициаторов. Сейчас он не является инициатором этого законопроекта», — пояснила помощница депутата.



Согласно сайту парламента, сейчас в списке инициаторов 19 депутатов: Жылдыз Садырбаева, Гүлшаркан Култаева, Жаныбек Кыдыкбаев, Кундузбек Сулайманов, Карим Ханджеза, Жусупбек Коргонбай уулу, Айбек Маткеримов, Таалайбек Сарыбашов, Фархат Исмаилов, Аманкан Кенжебаев, Искендер Матраимов, Замирбек Мамасадыков, Нурлан Ражабалиев, Алишер Эрбаев, Жеңишбек Токторбаев, Султанбай Айжигитов, Акылбек Түмөнбаев и Жамила Исаева.





Законопроект об «иноагентах»

Законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс поступил в Жогорку Кенеш в середине мая 2023 года. Этим документом группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Несмотря на то, что в числе инициаторов было 30 депутатов, после критики со стороны общества, активистов и международных сообществ часть депутатов отозвали свои подписи.

Фактически документ продолжает продвигать только депутатка Надира Нарматова, которая говорит, что инициатива якобы не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

В России действие аналогичного закона привело к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

Два профильных комитета Жогорку Кенеша уже одобрили законопроект в первом чтении.