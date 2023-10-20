Сотрудники ГКНБ задержали бывшего директора госучреждения «Кадастр» Б.Б.Ж. и его заместителя К.М.Ж. по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков на территории Ботанического сада имени Э.Гареева.



Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, Госкомитетом выявлен факт незаконного вывода в частную собственность земельных участков, расположенных с южной стороны Ботсада. Спецслужба установила, что руководство «Кадастра» и других уполномоченных госорганов «для извлечения материальной выгоды организовали коррупционную схему по выводу в частную собственность земельного участка» общей площадью 0, 244 га. По данным следствия, все это делалось путем вынесения фиктивного постановления мэрии Бишкека.

«По результатам проведенной экспертизы, ущерб от незаконного предоставления земельных участков составляет сумму в размере более 31 млн сомов. 19 октября 2023 года на основании собранных материалов задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ бывший директор ГУ “Кадастр” Б.Б.Ж. и его заместитель К.М.Ж.», — сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что они ищут других причастных к этому преступлению. Также идет работа по возврату незаконно выданной земли на баланс государства.

Ботанический сад был основан в 1938 году. Сейчас это самая большая зеленая зона Бишкека, которая служит природным фильтром и увлажнителем, сад занимает площадь размером в 151 га.



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