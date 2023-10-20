В Минкультуры «Клоопу» сообщили, что сайт Nazarnews.org удалил материал под заголовком «Когда Акылбек Жапаров будет просить прощения, как это делают “черные”?».



Главный специалист Управления информационной политики рассказал, что после того, как Минкультуры вынесло первое решение об удалении недостоверной информации согласно закону о фейках, Nazarnews.org не удалил материал.

«В этой связи мы направили решение о приостановлении деятельности сайта. Однако сегодня нам дали информацию, что [материал] Nazarnews все-таки удалили. Сейчас их сайт работает. Но согласно нашему порядку, Nazarnews должен официально дать нам свой ответ о том, что они удалили и только тогда мы отзовем свое решение о блокировке сайта», — отметили в Минкультуры.

Главный редактор сайта Nazarnews.org Гульжан Шерипбаева в разговоре с 24.kg заявила, что материал удалили из-за давления. По ее словам, сначала ее попросили устно удалить новость, но она отказалась.

«Позже Марат Тагаев обратился в редакцию письменно. На меня также вышел советник председателя Кабмина и просил удалить новость. Я сказала, что не буду, так как написана правда и ничью честь публикация не задевала. Потом письмо отправил Чынгыз Эсенгул уулу. Вчера всю ночь были скандалы, звонили влиятельные люди, и нам пришлось удалить информацию», — сказала она.



Кроме того, по ее словам Гульжан Шерипбаевой, со вчерашнего дня возникают трудности с загрузкой новостей. Она считает, что это происходит не без вмешательства административного ресурса.

Сейчас материал, который стал причиной блокировки, на сайте Nazarnews не доступен. По информации «Азаттыка», в удаленном материале говорилось, что что «народ бы поддержал конфискацию имущества у коррупционеров, ворующих у страны последние 32 года».

Закон о фейках

Скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» был подписан президентом Садыром Жапаровым в августе 2021 года. Согласно документу, власти могут без решения суда заблокировать любой сайт, где, по их мнению, публикуется фейковая информация.

Еще до подписания закона против него выступали правозащитники, юристы и гражданское общество. Юристы отмечали, что он грубо нарушает конституционные права граждан на свободу слова и устанавливает госцензуру в интернете.

Закон после его принятия уже несколько раз применялся на практике. К примеру, августе 2022 года Минкульт заблокировал сайт газеты Res Publica. Причиной блокировки стали расследования о коррупции в аэропорту «Манас» – заявление подал экс-президент «Манас Менеджмент» Асан Токтосунов.

А в октябре 2022 года Минкультуры решило заблокировать сайт издания «Азаттык». Тогда причиной блокировки стали якобы «недостоверные сведения» о конфликте на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября, «противоречащие национальным интересам Кыргызской Республики».

После этих блокировок юристы «Института Медиа Полиси» заявили, что закон о фейках является «административным ресурсом против СМИ, которые мониторят действия властей и раскрывают информацию, помогающую гражданам понять, как функционирует правительство».

Кроме этого сайт «Клоопа» также попал под действие этого закона. Решение о блокировке «Клоопа» вступило в силу 12 сентября. Поводом для блокировки сайта стал материал с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1».

На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ».

При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках. А пресс-центр самого ГКНБ распространил официальное опровержение слов политика лишь 9 сентября – то есть через два дня после жалобы на «Клооп».

И спустя более недели после публикации самого заявления политика, которое распространили несколько СМИ Кыргызстана. Опровержение ГКНБ «Клооп» публиковал на кыргызском и русском языках.