В гимназии №11 города Каракол 16 октября прошло открытие мурала, посвященного правам девочек и образованию. Об этом сообщили в Фонде «Сорос-Кыргызстан».



На стене школы изображена девочка, которая благодаря стопке книг дотягивается до звезды. Рядом с рисунком написано: «Билимдүү кыз — асмандагы жылдыз» («Образованная девушка — звезда на небе»).



Нарисовали мурал художники Вера Андрианова и Арслан Нарынбеков. Они надеются, что мурал на стене гимназии будет служить напоминанием о том, что в каждой школе страны каждая девочка имеет потенциал для великих достижений, и ей необходима поддержка в этом стремлении.

Проблема с доступом к образованию особенно остро стоит в сельской местности. Девочки из-за различных преград, таких как ранние браки, бытовая нагрузка и бедность, не имеют доступа к качественному образованию, говорят в Фонде.