В Иссык-Атинском районе Чуйской области милиция задержала имама мечети, который совершил религиозный обряд бракосочетания (нике) 21-летнего парня с несовершеннолетней. Об этом 20 октября сообщили ГУВД Чуйской области.

Милиция также задержала «жениха» несовершеннолетней девочки.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что обряд между 21-летним парнем и 15-летней девочкой произошел в селе Ивановка, где его провел имам 1971 года рождения.

Подозреваемых милиция задержала по статье «Нарушение законодательства о брачном возрасте при совершении религиозных обрядов» и водворила ИВС.