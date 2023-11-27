Советник полпреда президента в Баткенской области, задержанный при получении взятки в размере $200 тысяч от предпринимателя, помешен под стражу до 21 января 2024 года. Об этом 27 ноября «Клоопу» сообщили в пресс-службе областного суда.

Такое решение в отношении советника полпреда принял Баткенский районный суд 25 ноября.

Советника полпреда в Баткенской области ГКНБ задержал 23 ноября при получении взятки от гендиректора одно из угледобывающих компаний. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

На следующий день, 24 ноября, глава области Абдикарим Алимбаев опубликовал видеообращение о задержании своего советника, в котором заявил, что «не причастен к инциденту и подозреваемый в совершении преступления должен нести ответственность перед законом».

Имя подозреваемого спецслужбы не разглашают. Однако его инициалы совпадают с инициалами 37-летнего Талантбека Мамытова, который в 2020 году баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» и в настоящее время является советником полномочного представителя правительства в Баткенской области.