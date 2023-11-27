Богдан Якунин, брат 12-летнего погибшего воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина подал жалобу в прокуратуру на бездействие следственной службы Аламудунского района Чуйской области. Об этом изданию Kaktus.media сообщил наставник погибшего мальчика Петр Абраменко.

В документе говорится, что Богдан до сих пор не может ознакомиться с материалами уголовного дела, потому что следователь отказывается их предоставлять. Ещё 13 ноября брат погибшего мальчика подал ходатайство в следственную службу об ознакомлении с материалами уголовного дела в отношении директора Военно-Антоновского детского дома Аскара Масылова по статье «Халатность». Дело должны были передать в суд.

По закону следственная служба должна были предоставить ответ на ходатайство в течение трёх рабочих дней, но по словам Богдана, этот срок истёк и результатов до сих пор нет.

Ранее суды двух инстанций признали незаконным действия следователя за то, что тот прекратил уголовное дело «о халатности» в отношении директора.

«На данный момент ни мне, ни моему адвокату Туманову К.Т. неизвестно на какой стадии производства находится данное уголовное дело и каковы результаты следствия.

Тем самым я считаю, что мои права как потерпевшего лица откровенным и циничным образом нарушаются, следователь Следственную службу Аламудунского района Чуйской области Жыргалбеков Т.Ж. всячески бездействует и затягивает принятие решения по данному досудебному производству, продолжает игнорировать наши телефонные звонки и не выходит на связь», — говорится в жалобе Богдана.

Наставник погибшего мальчика Петр Абраменко сообщил, что ещё в августе Аламединской райсуд Чуйской области признал бездействие следователя и обязал устранить нарушение. «Однако с тех пор так ничего и не изменилось», — сказал он.

Смерть Игоря Якунина

12-летний Игорь Якунин, воспитанник детского дома в селе Военно-Антоновка умер в июне 2021 года после избиения другим воспитанником того же учреждения Ж. Д., 2005 года рождения. Экспертиза показала, что причиной смерти мальчика стала рефлекторная остановка сердца в результате тупой травмы грудной клетки.

Подростка, избившего Якунина признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса. Его приговорили к трем годам колонии общего режима, но после поменяли на год пробационного надзора.

Также в отношении директора детского дома Аскара Масылова было заведено уголовное дело по статье «Халатность», но позже его прекратили. Хотя дело о смерти мальчика брал под контроль президент Садыр Жапаров.

Брат погибшего Богдан Якунин пожаловался президенту, что директор детского дома пытается замять дело и прикрывает старшеклассника, который избил его брата до смерти.

По его словам, директор собрал воспитанников детского дома и сказал им молчать о произошедшем. Кроме того, по словам Богдана, директор пытался сделать так, как будто Игорь умер от отравления.

В августе 2022 года Бишкекский горсуд признал незаконным решение следователя о прекращении уголовного в отношении директора детского дома. До этого Аламудунский райсуд удовлетворил жалобу Богдана на бездействие прокуратуры Аламудунского района Чуйской области.





