Компания из Кыргызстана «Бакайторг1» продала российской фирме, снабжающей Минобороны, украинские запчасти для самолетов и вертолетов на 40 млн рублей. Об этом пишет российское издание «Важные истории». Возглавляет «Бакайторг1» выпускник юракадемии и бывший курьер сети ресторанов «Империя пиццы».

Московская компания «Авиа-ФЭД-Сервис» с момента начала полномасштабного вторжения в Украину снабдила российскую авиапромышленность запчастями как минимум на 650 млн рублей, пишут расследователи. Причем больше половины – на 370 млн – пришло из Украины.

Фирма импортировала детали для ремонта транспортных самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД, запчасти для локационных станций боевых вертолетов Ка-32 производства киевского завода «Радар», детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства «Мотор сич» и другое. Были также поставки из Франции, США и Великобритании.

Клиенты «Авиа-ФЭД-Сервис», согласно данным госзакупок – это Министерство обороны России, предприятия госкорпорации «Ростех» и президентский специальный летный отряд «Россия».

До начала полномасштабного вторжения Россия была главным покупателем продукции харьковского завода ФЭД, пишут «Важные истории». На нее приходилось около 70% его продаж. После 24 февраля 2022 года завод официально остановил все поставки в Россию.

Сама российская компания «Авиа-ФЭД-Сервис» тесно связана с украинским заводом – в 1993 году она была основана как его представительство. Директор компании Александр Решетник родился в украинском Луганске, учился в Харьковском авиационном институте, а на его персональном сайте есть раздел с фотографиями сотрудников ФЭД.

«Авиа-ФЭД-Сервис» попала под украинские санкции еще в 2018 году. Поэтому в 2022–2023 годах поставки ей шли не напрямую, а через зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Linker. Последняя такая поставка, пишут журналисты, произошла в январе 2023 года. После этого компания-посредник изменилась – ею стала «Бакайторг1» из Кыргызстана.

Компания зарегистрирована в апреле 2023 года. Она уже успела продать «Авиа-ФЭД-Сервис» продукцию завода ФЭД почти на 40 млн рублей. Директор и владелец «Бакайторга1» – Бакай Саадаев. Журналисты пишут, что он окончил Кыргызскую государственную юридическую академию, а в июле 2020 года пытался устроиться на работу в госавтоинспекцию, на тот момент работая курьером в сети ресторанов «Империя пиццы».

Журналистам не удалось поговорить с Саадаевым. А директор «Авиа-ФЭД-Сервис» Александр Решетник в разговоре с ними настаивал, что полученные в последние два года украинские запчасти его компания купила еще в 2020–2021 годах, и они просто «лежали за границей».

На вопрос, как это возможно в случае с поставками через «Бакайторг1», которая была зарегистрирована только несколько месяцев назад, он не ответил.