Президент Садыр Жапаров подписал указ «О принятии мер по эффективному управлению мероприятиями по оздоровлению трудящихся». Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе президента.



Своим указом глава государства дал несколько поручений. Во-первых, президент до 31 декабря 2027 года ввел мораторий на выдачу путевок в санатории на всей территории республики за счет Фонда оздоровления трудящихся Федерации профессиональных союзов Кыргызстана. Согласно указу, средства поступающие в этот Фонд будут направляться на строительство и ремонт санаториев, а также улучшение их материально-технической базы.

Также Жапаров рекомендовал Федерации профсоюзов до 31 декабря 2023 года передать во временное безвозмездное пользование Управлению делами президента все объекты санаторно-курортных учреждений, находящиеся в их собственности.



В свою очередь Управделами президента поручено до 31 декабря 2023 года принять во временное пользование вышеуказанные объекты и «провести мероприятия по приведению действующих санаторно-курортных и туристических объектов в современный надлежащий вид».

В конце октября в Федерации профсоюзов признали, что профсоюзные здравницы «сегодня нуждаются в кардинальном улучшении материально-технической базы и повышении качества предоставляемых услуг». В связи с этим ФПК выступила с обращением передать Кабмину свои курортные объекты.

По данным Федерации, только за последние 10 лет санаторно-курортным лечением были охвачены более 220 тысяч человек. Они отмечали, что санаторно-курортный комплекс профсоюзов располагает огромным потенциалом, но для улучшения условий «необходимы серьезные капитальные финансовые вложения», а у ФПК такой возможности нет.

В сентябре президент Садыр Жапаров раскритиковал руководство Федерации профсоюзов «за неэффективное управление санаторно-курортными и туристическими объектами, находящимися на ее балансе». Он заявлял, что «за последние 30 лет ФПК не достигла никаких значимых результатов в развитии и поддержке санаторных, курортных и туристических объектов, а подавляющее большинство этих объектов находится в состоянии упадка, многие уже распроданы».

До этого временная депутатская комиссия представила итоги своей работы по изучению деятельности ФПК. По результатам проверки комиссия выявила незаконную продажу более половины имевшихся у Федерации профсоюзов объектов с 1992 года. Отмечалось, что к этому имеют отношении руководители профсоюза, депутаты, министры и другие чиновники.

Сообщалось, что по фактам незаконной продажи объектов ФПК возбудили 29 уголовных дел, но только три из них дошли до суда, а 26 дел были прекращены.