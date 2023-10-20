Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от двухкомнатной квартиры пограничнику Таирбеку Инхамову, получившему ранение 16 сентября 2022 года во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 19 октября сообщили в ведомстве.

Во время перестрелки на границе Инхамов получил тяжелые ранения обеих ног из-за взрыва миномета и получил огнестрельное ранение в руку. Он потерял левый глаз и сейчас живет со своими родителями.

«Председатель ГКНБ КР выразил глубокую благодарность родителям Инхамова за воспитание сына, который проявил мужество и дух во время боестолкновений и отметил, что он является ярким примером подражания для подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на границе

Масштабный вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда боестолкновения велись по всему периметру госграницы. Обе стороны тогда обвинили друг друга в военной агрессии.

В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.