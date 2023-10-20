В конце 2026 года власти планируют начать извлечение золота из хвостохранилищ «Кумтора». Об этом 19 октября объявил президент Садыр Жапаров на мероприятии, посвященном 30-летию со дня разработки золоторудного месторождения Кумтор.

По его словам, в местах складирования отходов имеется около 100 тонн золота и сейчас идет разработка проекта по его извлечению.



«Мы очистим эти места, представляющие угрозу, и на Кумторе не останется ничего опасного. Эти работы завершим до 2030-го», — заявил глава государства.

Жапаров также сообщил, что в ближайшие годы «Кумтор Голд Компании» начнет самостоятельно осваивать такие золоторудные месторождения как Тоголок и Жангарт, расположенные в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Ранее компания сообщила, что 8 августа получила от Минприроды лицензию на разработку этих месторождений. В КГК говорят, что уже приступили к отбору подрядчиков для бурения на месторождении Тоголок.

В своем выступлении президент также рассказал об итогах деятельности компании за прошлый год, сообщив, что в 2022 году на «Кумторе» добыли 17,3 тонн золота, при этом КГК перечислила 32,2 млрд сомов в виде налогов и обязательных платежей, а чистая прибыль от работы месторождения составила $371 млн.

«Кумтор» де-факто находился в управлении кыргызских властей с середины прошлого года — 17 мая 2021 года там ввели внешнее управление. Это стало причиной противостояния с канадской компанией Centerra Gold Inc., которая и разрабатывала рудник. Компания подала несколько исков против правительства Кыргызстана в международные суды.

29 июля 2022 года власти Кыргызстана объявили об окончательном переходе «Кумтора» Кыргызстану, достигнув мирового соглашения с Centerra.