«Бесхозность полнейшая», — разводя руками восклицает учительница музыкальной бишкекской школы Зинаида Задротская. Она уже более 20 лет ежедневно ходит в ботанический сад со своим мужем.
В этом году пожилая пара привозит с собой две пятилитровых баклажки с водой, чтобы полить хотя бы пару деревьев в саду. Из-за жаркой погоды, когда температура воздуха в тени все лето прогревалась выше 35 градусов, отсутствия дождей и проблем с поливом многие деревья и растения в саду засохли. Масштаб проблемы такой большой, что уже второй год подряд администрация сада устраивает санитарные поджоги сухостоя, чтобы не допустить внезапных пожаров.
Зинаида знает каждую аллею сада, открытого для прогулок горожан. В молодости она гуляла здесь с детьми, которые уже давно выросли. Она знает в каком году, какое дерево высохло. Растения в саду высыхают, потому что до них попросту не доходит вода.
Бишкекчанка понимает, что 10 литров воды, которые она ежедневно привозит с собой, не решат проблему, но таким образом она пытается привлечь внимание к высыханию сада.
«У нас с мужем такая идея возникла, раз не поливается сад, мы берем баклажки по пять литров, приносим водичку из дома и на засохшей стороне поливаем два дубика. Нам сказали: “Это мертвому припарка, не стоит даже этим делом заниматься”. Надо по-другому бить тревогу, но просто душа болит от того, что все это происходит», — сетует она.
Эксперименты с орошением
Спасти ботанический сад пытается не только Зинаида. Глава фонда «Инициатива Арча» и эколог Дмитрий Ветошкин работает в саду уже несколько лет.
В этом году он и другие работники фонда при финансовой поддержке доноров установили экспериментальную оросительную систему, состоящую из четырех бетонных колец, в которых накапливается вода. Это позволяет поливать растения в периоды, когда в ботсад не поступает вода. Такая система полива стоит относительно недорого.
«Сейчас мы поливаем экспериментальную территорию в один гектар, которая используется для лекториев и кино на открытом воздухе. Если мы найдем механизмы обслуживания этой территории, найдем какие-то технические решения, то мы сможем эти решения внедрять на другой территории сада», — говорит он.
Но для того, чтобы такую систему полива использовать по всему саду, нужны точки доступа к электричеству, а также оплата за электроэнергию.
Чтобы починить часть ирригационной системы и доставить воду в самую засушливую западную зону сада активисты запустили сбор средств. На эти деньги планируется закупить необходимые стройматериалы и нанять рабочих на несколько месяцев. Сейчас собрано лишь 25% от требуемой суммы.
На призывы активистов о помощи откликнулись горожане, которые на субботниках расчистили 760 метров западного арыка. За четыре субботника неравнодушные бишкекчане проделали работу, на которую бы у одного рабочего ушло около двух месяцев. Благодаря этому, вода в западной части ботсада пошла впервые за много лет.
Но все эти решения — временные, чтобы не допустить потерю коллекции растений — они не могут обеспечить всю территорию ботсада поливом.
Старые арыки и отсутствие рабочих
Первая причина проблем с поливом — устаревшая арычная система. Звучит просто, но это километры арычных лотков по всей территории в более 170 гектаров.
«Внутри ботанического сада надо отремонтировать подводящие и магистральные арыки — они устарели, смылись. Чтобы воду довести до определенного участка нужно целый день ждать. Если бы вода поступала быстрее, мы бы более качественно поливали сад», — говорит Нурлан Албанов, ведущий научный сотрудник лаборатории плодовых растений.
Чтобы решить этот вопрос, нужно сначала разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию ирригации всей территории — на это нужно порядка пяти миллионов сомов. Пока такой документации не будет, ботсаду будет сложно привлекать деньги инвесторов. Сама реконструкция арычной системы предварительно оценивается в 10 млн сомов.
Вторая и не менее важная проблема — отсутствие рабочих, которые систематически занимались бы поливом и уходом за садом. Сейчас на всю территорию сада в штате числится только один технический работник. Зачастую поливом и уборкой сада приходится заниматься научным сотрудникам, средний возраст которых — более 60 лет. Поливом занимается и Нурлан, который проработал в саду 28 лет в качестве научного сотрудника.
К этому всему добавляется и отсутствие техники, которая могла бы помочь при расчистке арыков и уничтожении вредных растений.
Все эти проблемы возникли не сегодня. Финансирование ботсада идет из бюджета Академии наук и его недостаточно. Власти рассматривают сад как научное учреждение, поэтому деньги в основном выделяются на зарплату научных сотрудников.
«Наших сил и умов хватит для восстановления сада, но опять же все упирается в финансирование. Ботсад надо оставить — это достояние Кыргызстана. Само легко — уничтожить. Все время правительство и власть меняется и у нас нападают на ботсад. Правительство должно комплексно поработать, чтобы сохранить ботанический сад», — говорит Албанов.
Обещания и реальность
Правительство неоднократно заявляло, что выделит деньги на восстановление сада. К примеру, в марте 2018 года, когда главой правительства был Сапар Исаков, чиновники заявляли, что выделят 60 млн сомов.
При Исакове правительство также планировало вывести сад из состава академии наук, чтобы он развивался самостоятельно. Тогда власти даже подготовили проект постановления, основной целью которого было сохранение ботсада.
Кроме того, Исаков неоднократно заявлял, что сад находится в «удручающем состоянии», поэтому он поручил разработать проект его восстановления.
«Ботанический сад нужен нам всем, поэтому совместными усилиями мы должны его возродить и сделать самым привлекательным местом для отдыха горожан и гостей столицы», — заявлял Исаков.
Но обещание о выделении денег пока не выполнено, а постановление о выводе ботсада из состава Академии наук так и осталось на бумаге.
Директор ботсада Гулайым Донбаева подтверждает, что для ухода за садом не хватает научных сотрудников, рабочих сил и спецтехники.
«Ранее правительство сообщало, что будут выделяться средства на развитие ботсада, но этого не было сделано. Также 60 млн сомов обещали на восстановление ирригации и обеспечение противопожарной безопасности. Эти денежные средства также не выделены», — сказала она.
Ежегодно на ботсад выделяется около 9 млн сомов в год. Руководство сада ежегодно подает заявки в минфин на финансирование ремонта ирригации и зарплат рабочих, но пока количество выделяемых денег не меняется.
После того, как правительство возглавил Мухаммедкалый Абылгазиев, чиновники практически перестали делать заявления о решении проблем в ботсаду.
Сам Абылгазиев сделал заявление по ботсаду только один раз — в мае 2019 года на встрече с экоактивистами. Тогда глава правительства заявил, что бывал в саду всего три раза и «не знал, что тот имеет большую ценность».
«Мы будем восстанавливать ботсад ради вас», — пообещал Абылгазиев активистам.
Несмотря на это заявление, в жаркие летние месяцы, когда нужно было обеспечить сад поливом, мэрия и другие службы по поручению правительства, помогли решить лишь некоторые технические вопросы.
К примеру, они очистили дренажный канал, поставили три шлюза, чтобы направлять больше воды в ботсад.
Также правительство поручило мэрии передать ботсаду старые использованные лотки для проведения ирригационных каналов. Однако до сих пор неизвестно, будут ли переданы эти лотки.
Пока мер, предпринятых правительством для восстановления ботсада, недостаточно. Хотя президент Сооронбай Жээнбеков в сентябре 2018 года лично расчищал территорию сада от сухостоя во время субботника, а в конце августа этого года на открытии нового парка заявил, что Бишкек «встал перед угрозой потери чистого воздуха».
«К сожалению, за последние годы мы утратили звание зеленого города. В отопительный период над столицей возникает смог. Это все стало результатом отсутствия зеленой политики города, планового развития столицы и хаотичной застройки», — заявил президент.
Он пообещал, что в городе будет пересмотрена строительная политика и «особое внимание будет уделено поливным и ирригационным системам».
Директор ботанического сада Гулайым Донбаева сообщила, что они в очередной раз подали заявку на выделение 60 млн сомов на восстановление ботсада, которая будет рассмотрена министерством финансов в октябре этого года. В эту сумму входят расчистка всей территории ботсада от сорной растительности, полный ремонт ирригационной системы, приобретение необходимой техники и новый персонал – инженеры, агрономы, техники, рабочие. Если минфин не одобрит эту заявку, то состояние ботсада будет ухудшаться.
Место отдыха и Азиатский горный сад
Для сохранения чистого воздуха в городе нужно спасти ботсад, потому что он служит природным фильтром и увлажнителем. Сейчас это самая большая зеленая зона Бишкека. Согласно исследованию SIAR, более 75% из 1000 опрошенных горожан считают, что в Бишкеке недостаточно парков и скверов.
Именно поэтому ботанический так привлекает жителей столицы. С самого утра в саду очень много людей — кто-то бегает, кто-то занимается на турниках или ездит на велосипеде, а другие просто гуляют.
Однако 17 процентов опрошенных горожан не хотят приходить в сад из-за его запущенного состояния. При этом, почти все опрошенные считают, что возродить сад просто необходимо.
«Большинство респондентов все-таки понимают ценность и важную значимость ботсада для города. Учитывая все это, можно надеяться, что при объединении усилий обычных граждан, бизнеса и общественных организаций можно возродить и восстановить ботанический сад», — говорится в исследовании.
Между тем, активисты и сотрудники, несмотря на сложные условия, продолжают научную работу в саду. Они разработали концепцию восстановления сада — «Азиатский горный сад». Эта концепция заняла первое место на Глобальном конгрессе ботанических садов в 2018 году. Суть идеи в том, что ботсад должен стать музеем растений под открытым небом, а акцент в коллекции будет делаться на азиатскую горную флору.
«26 лет независимости все это рушилось, были попытки забрать эту территорию, были попытки все здесь застроить. Изменить все за два-три года не получится. Я думаю, что самое главное сейчас — это держать ботсад на плаву, не дать ему высохнуть», — говорит Ветошкин.
Активисты продолжают кампанию по сбору средств от горожан, потому что государство быстро не решит проблему полива. До весны необходимо отремонтировать самую разрушенную часть ирригационной системы – после расчистки арыков нужно закупить и установить распределительные шлюзы и арычные лотки. Активисты просят горожан не оставаться в стороне и помочь «зеленым легким» Бишкека. Достаточно, чтобы менее одного процента бишкекчан пожертвовали по 100 сомов, чтобы собрать необходимую сумму 370 тысяч сомов.
Помочь ботсаду можно, пожертвовав в его пользу на Элсом 0777 213 749.