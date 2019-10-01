«Бесхозность полнейшая», — разводя руками восклицает учительница музыкальной бишкекской школы Зинаида Задротская. Она уже более 20 лет ежедневно ходит в ботанический сад со своим мужем.

В этом году пожилая пара привозит с собой две пятилитровых баклажки с водой, чтобы полить хотя бы пару деревьев в саду. Из-за жаркой погоды, когда температура воздуха в тени все лето прогревалась выше 35 градусов, отсутствия дождей и проблем с поливом многие деревья и растения в саду засохли. Масштаб проблемы такой большой, что уже второй год подряд администрация сада устраивает санитарные поджоги сухостоя, чтобы не допустить внезапных пожаров.

Зинаида знает каждую аллею сада, открытого для прогулок горожан. В молодости она гуляла здесь с детьми, которые уже давно выросли. Она знает в каком году, какое дерево высохло. Растения в саду высыхают, потому что до них попросту не доходит вода.

Бишкекчанка понимает, что 10 литров воды, которые она ежедневно привозит с собой, не решат проблему, но таким образом она пытается привлечь внимание к высыханию сада.

«У нас с мужем такая идея возникла, раз не поливается сад, мы берем баклажки по пять литров, приносим водичку из дома и на засохшей стороне поливаем два дубика. Нам сказали: “Это мертвому припарка, не стоит даже этим делом заниматься”. Надо по-другому бить тревогу, но просто душа болит от того, что все это происходит», — сетует она.