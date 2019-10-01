На «5 канале» 30 сентября вышел репортаж журналиста Нарына Айыпа, в котором он осветил инцидент с нападением на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова.

За пять минут Нарын Айып кратко пересказал историю нападения на Кулчуманова. По словам Айыпа, неизвестно что действительно произошло в момент нападения. Он также добавил, что несмотря на то, что инцидент произошел утром, редакция «Азаттыка» сообщила о произошедшем уже вечером.

«Судя по всему, руководство долго размышляло, как преподнести общественности этот инцидент. Потерпевшая сторона, если её вообще можно считать потерпевшей, связалась с постоянным корреспондентом “Азаттыка” в Оше и выяснила, что его рядом с оператором во время съёмок не было, оператор работал не по его заказу», — сказал Айып.

В передаче также приводится фрагмент интервью с ошским таксистом, который привез Кулчуманова к месту съемки. По словам водителя, неизвестные отняли у него телефон, а также забрали у сотрудника «Азаттыка» пульт от дрона, телефон и другое оборудование. При этом, Айып сказал, что таксист ничего о силовых действиях не говорит.

«Надо заранее договариваться и с местными властями, и с жителями частного сектора, если вы хотите провести где-то какую-то съемку, цели которой посторонние могут сразу и не понять», — заявил Айып.

Остаток передачи посвящен пересказу скандалов, которые случились вокруг «Азаттыка». В частности, Айып заявил, что журналисты так и не выпустили обещанного продолжения расследования о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов, а также сказал, что филиалы «Радио Свободы» в других странах также оказались в центре скандалов.

В редакции «Азаттыка» отказались комментировать сюжет Айыпа.