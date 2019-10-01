На «5 канале» 30 сентября вышел репортаж журналиста Нарына Айыпа, в котором он осветил инцидент с нападением на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова.
За пять минут Нарын Айып кратко пересказал историю нападения на Кулчуманова. По словам Айыпа, неизвестно что действительно произошло в момент нападения. Он также добавил, что несмотря на то, что инцидент произошел утром, редакция «Азаттыка» сообщила о произошедшем уже вечером.
«Судя по всему, руководство долго размышляло, как преподнести общественности этот инцидент. Потерпевшая сторона, если её вообще можно считать потерпевшей, связалась с постоянным корреспондентом “Азаттыка” в Оше и выяснила, что его рядом с оператором во время съёмок не было, оператор работал не по его заказу», — сказал Айып.
В передаче также приводится фрагмент интервью с ошским таксистом, который привез Кулчуманова к месту съемки. По словам водителя, неизвестные отняли у него телефон, а также забрали у сотрудника «Азаттыка» пульт от дрона, телефон и другое оборудование. При этом, Айып сказал, что таксист ничего о силовых действиях не говорит.
«Надо заранее договариваться и с местными властями, и с жителями частного сектора, если вы хотите провести где-то какую-то съемку, цели которой посторонние могут сразу и не понять», — заявил Айып.
Остаток передачи посвящен пересказу скандалов, которые случились вокруг «Азаттыка». В частности, Айып заявил, что журналисты так и не выпустили обещанного продолжения расследования о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов, а также сказал, что филиалы «Радио Свободы» в других странах также оказались в центре скандалов.
В редакции «Азаттыка» отказались комментировать сюжет Айыпа.
Нападение на оператора «Азаттыка»
28 сентября в Оше четверо неизвестных напали на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова — он вел съемку с дрона недалеко от дома Матраимова. Неизвестные отобрали пульт от дрона, видеооборудование на сумму 1,5 млн сомов, а также документы.
30 сентября милиция Оша сообщила, что нападавшие являются «близкими» семье Матраимова. Милиция по заявлению Кулчуманова начала досудебное производство по статье «Грабеж». Напавшие также написали заявление в отношении сотрудника «Азаттыка».
По их версии, Кулчуманов «вторгся в частную собственность», а на голову их садовника упал дрон журналиста.
Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев сообщил, что правительство «обеспокоено» нападением на Айбека Кулчуманова, но в деталях инцидента должно разобраться следствие.
Советник министра соцразвития Дайырбек Орунбеков заявил, что сотрудники «Азаттыка», которые «бегают за пустой сенсацией» и «специально очерняют человека, не связаны с защитой свободы слова».
Почему это важно
Предстоящее расследование «Азаттыка» связано с деятельностью семьи Матраимовых — ее считают одной из самых влиятельных и богатых в Кыргызстане.
Один из самых популярных членов этой семьи — экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов, которого в народе прозвали «Райым-миллион». Его брат Искендер Матраимов — депутат парламента, а еще один их брат — Ислам Матраимов — работал в финполиции.
Семья Матраимовых родом из Кара-Суйского района Ошской области. Сейчас акимом района работает их брат Тилек Матраимов, а еще один брат Руслан Матраимов руководит семейным благотворительным фондом «Исмаил Ата».
После того, как между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым начался политический конфликт, первый намекал на то, что предвыборную кампанию действующего главы государства спонсировала именно семья Матраимовых.
В мае журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. По их мнению, к этому могла быть причастна семья Матраимовых. Однако депутат Искендер Матраимов опроверг доводы журналистов и назвал расследование «заказным».
Власти начали проверку имущества семьи Матраимовых еще в январе этого года, однако ее итоги до сих пор так и не огласили. Финполиция неоднократно заявляла, что проверка продолжается, а также сообщила, что за рубежом имущества и активов семьи Матраимовых не найдено.