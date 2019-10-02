В одной из предыдущих передач Андрей Малахов обвинил уроженца Кыргызстана Исламбека Акбарова в заказном убийстве сына российского миллиардера, а также заявил, что «100 тысяч долларов сделают счастливыми всю семью [Акбарова], которым до конца дней не заработать таких денег».

Андрей Малахов в эфире своей передачи от 1 октября принес извинения кыргызстанцам «от имени редакции и от себя лично».

«[…] хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей, независимо от их национальности. Кечирип коюнуздар, прошу прощения», — заявил Малахов.

Он добавил, что его предположение в предыдущей передаче о заказном убийстве с участием уроженца Кыргызстана Исламбека Акбарова «задело некоторых зрителей в Кыргызстане».

«Они сочли это чуть ли не обвинением в заказном убийстве 24-летнего Акбарова, который был участником этого трагического ДТП со смертельным исходом», — сказал телеведущий.

• Высказывания Малахова вызвали негативную реакцию среди кыргызстанцев, а спустя три дня после выхода передачи МИД Кыргызстана вызвал на беседу советника-посланника посольства России.