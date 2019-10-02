Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что за все время работы проекта видеофиксации нарушений «Безопасный город» неизвестные повредили, сломали или похитили 14 камер.

«Имеются факты расстрела камер с применением огнестрельного оружия, кроме этого, злоумышленники умудряются похищать данные камеры видеонаблюдений», — сообщили в МВД.

По их данным, ущерб государству «исчисляется миллионами», а некоторые граждане уничтожают даже те камеры, которые высоко закреплены. Милиция разыскивает подозреваемых в уничтожении камер, им грозит возмещение «ущерба в миллионы сомов».

«Как показывает практика, размещение видеокамер приводит к положительным результатам в области профилактики ДТП, о чем говорит уменьшение количества аварий и смертности на дорогах […] Что может быть дороже человеческой жизни? Стоит призадуматься», — заявило МВД в своем обращении.

• Власти запустили проект «Безопасный город» весной 2019 года в Бишкеке и Чуйской области. Камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения водителями.

• Сейчас за нарушения на дорогах автолюбителей могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5550 сомов. Депутаты парламента неоднократно выступали за снижение штрафов, учитывая низкие зарплаты в стране.