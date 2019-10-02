Школьников села Кенеш Нарынской области 2 октября перевели из контейнеров в здание местного клуба. С сентября этого года они учились в мобильных домах МЧС в виде контейнеров, так как здание местной школы было признано аварийным.

Зампред полномочного представитела правительтсва Нарынской области Жаркын Ибраева сообщила в интервью «Клоопу», что в клубе, где теперь учатся дети, сделали ремонт и включили отопление.

«В селе есть клуб — туда дети переехали и учатся. Из бюджета 900 тысяч сом выделили на ремонт», — заявила Ибраева.

В начале сентября этого года в интернете распространились фотографии, на которых местные чиновники села Кенеш открыли школу из контейнеров.

Тогда местные власти заявили, что всего под школу выделили шесть контейнеров — в них учились 160 учеников в две смены. Школьником пришлось там учиться, потому что все остальные подходящие здания были заняты.

После публикации фотографий кыргызстанцы объявили о сборе средств на строительство новой школы. Однако власти отказались от помощи и заявили, что выделят деньги из бюджета на строительство новой школы.

На фоне этого скандала министр образования Гульмира Кудайбердиева и полпред правительства Нарынской области Аманбай Кайыпов написали заявления об уходе по собственному желанию.

Сейчас в Кыргызстане насчитывается 190 школ в аварийном состоянии из более 2200. Статс-секретарь госагентства архитектуры и строительства Самат Борубаев заявил, что на ремонт и строительство новых школ требуются более 13 млрд сомов.