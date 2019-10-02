Кыргызский сегмент соцсетей уже несколько дней бурно обсуждает тему дня рождения Назик Матраимовой, которая недавно отметила свое 18-летие в отеле «Хаятт» в Бишкеке. Некоторые пользователи выступают в защиту девушки, другие раскритиковали проведение праздника. Объясняем, что происходит.

С чего все началось?

30 сентября в твиттере опубликовали видео, на которых показали празднование дня рождения «дочери Райыма-миллиона».

Позже другие пользователи соцсети заявили, что это видео с праздника не дочери экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, а его племянницы Назик. По информации Kaktus Media, Назик Матраимова — дочь Чынары Матраимовой, которая приходится сестрой Райымбеку.

Некоторые пользователи также заявили, что для дня рождения Назик Матраимовой арендовали весь первый этаж отеля «Хаятт».

Однако представители отеля отметили, что такие услуги не предоставляются и желающие могут снять лишь отдельные залы. В отеле также отказались сообщить, какой именно зал арендовали для дня рождения Назик Матраимовой и сколько человек пригласили на торжество.

Среди артистов, которые выступили на дне рождения девушки был певец Мирбек Атабеков, а также рэп-коллектив ПБЛ-75.

Что говорят Матраимовы?

Спустя несколько дней, в инстаграме опубликовали пост от якобы Назик Матраимовой, которая прокомментировала резонанс вокруг своего дня рождения.

«Если человек может позволить своей любимой дочке такой подарок, то почему бы и нет? 25 тысяч евро в нашей стране можно заработать при желании за два месяца […] Ни вы, ни ЖК, ни президент не может упрекнуть, грубо говоря, сказать что-то плохое в сторону моей семьи. Мягко скажем, они наши друзья. Те дворовые собачки, что возомнили себя богами в стране», — говорилось в сообщении.

Однако позже информацию о публикации прокомментировал депутат парламента Искендер Матраимов. Он заявил, что аккаунт девушки в инстаграме — фейковый, а также сказал, что «политические дела не должны касаться детей».

«Назик — моя племянница. Она сейчас в депрессии из-за случившегося […] Зачем трогать девочку? Кто будет отвечать, если она что-то с собой сделает? Она не ходит в университет и не выходит из дома», — сказал Матраимов.

Почему это важно?

Общественный резонанс вокруг дня рождения племянницы депутата Матраимова начался на фоне нападения на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова, которое произошло 28 сентября в Оше.

Он снимал видео для предстоящего расследования о деятельности семьи Матраимовых, когда четверо неизвестных мужчин избили его, а также забрали видеооборудование и документы.

Позже милиция Оша сообщила, что нападавшие приходятся «близкими» семье Райыма Матраимова. Они также написали заявление на Кулчуманова, обвинили его во вторжении «в частную собственность», а также заявили, что дрон оператора упал на голову их садовника.

Редакция «Азаттыка» расценила инцидент как акт нападения на свободу слова.

В мае «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Журналисты заявили, что к этому может быть причастны члены семьи Матраимовых. Депутат Искендер Матраимов назвал расследование «заказным», а финпол начал проверку доводов в расследовании.

Семья Матраимовых считается одной из самых богатых и влиятельных в Кыргызстане. В январе по приказу президента Сооронбая Жээнбекова началась проверка их имущества, однако ее итоги до сих пор неизвестны. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники неоднократно обвиняли Жээнбекова в связи с Матраимовыми.

