Спикер парламента Дастанбек Джумабеков заявил, что поехал на спортивный турнир в Кара-Суу, устроенный братьями Искендером, Райымбеком и Тилеком Матраимовыми, для поддержки.

«Каждый депутат и спикер оплачивали свою поездку сами […] Ни один закон не запрещает участвовать в подобных мероприятиях. Народ требует от нас соблюдения законности. Думаю, нет никаких причин отказывать Искендеру Матраимову из-за определенного мнения общества относительного его брата [Райымбека]», — цитирует Джумабекова «Азаттык».

Депутат парламента Искендер Матраимов также ранее заявил, что «нет трагедии» в том, что на мероприятие в честь его отца приехали чиновники и депутаты.

«С каждым годом отношения между депутатами становятся все ближе. Я сам лично пригласил их. Они приняли мое приглашение и приехали. Но при чем здесь отношение к моему брату?», — заявил Матраимов.

В Карасуйском районе Ошской области 1 мая прошел спортивный турнир, посвященный Исмаилу Матраимову — отцу братьев Матраимовых. Призовой фонд турнира составил 1 млн сомов.

Среди приглашенных гостей были первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, спикер парламента Дастанбек Джумабеков, а также депутаты: Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Канат Исаев, Улан Примов, Тазабек Икрамов, Алмамбет Шыкмаматов, Абдывахап Нурбаев и другие.

Чем знамениты Матраимовы

Семья Матраимовых — одна из самых влиятельных на юге Кыргызстана.

Депутат Искендер Матраимов — самый старший в своей семье. Его брат Тилек Матраимов возглавляет Кара-Суйский район. Еще один брат Ислам Матраимов возглавляет управление внутренних расследований в финансовой полиции.

Но самый известный среди братьев Матраимовых — Райымбек, известный как Раим-миллион. Он был начальником таможни «Ош», а позже стал заместителем главы Таможенной службы.

С этого поста его уволил экс-премьер-министр Сапар Исаков по просьбе бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Матраимов оспорил решение правительства в суде, и суд распорядился восстановить его в должности.

Финпол проверяет имущество Райыма Матраимова уже в течение четырех месяцев. В декабре журналисты передали президенту Сооронбаю Жээнбекову результаты своего расследования о том, что Матраимов и его семья владеют дорогими домами и землей, хотя работают на госслужбе.