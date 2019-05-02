«Ребенок безмерно рад. Всю необходимую информацию мама уже предоставила правоохранительным органам, омбудсмену и социальной защите. В ближайшее время она планирует заниматься только уходом за сыном», — сообщили правозащитники.

Милиция Бишкека 30 апреля задержала мужчину по подозрению в том, что он привязал своего восьмилетнего племянника к машине и протащил его по дороге несколько метров.

Он объяснил, что заподозрил мальчика в воровстве денег у бабушки и хотел таким образом «воспитать». Сейчас он находится под домашним арестом.

Прокуратура обжаловала решение суда о домашнем аресте подозреваемого и потребовала, чтобы мужчину поместили в СИЗО.